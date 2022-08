Festival Les Montagnes Acoustiques à partir de la table du Jugurtha au Kef (Programme)

Festival Les Montagnes Acoustiques est prévu pour sa première édition du 23 au 25 septembre 2022 au site historique, naturel et unique de La table de Jugurtha sis Kalaat Senan à El Kef. C’est un endroit insolite et magique qui va accueillir plusieurs artistes et DJ de musique électronique.

Le public pourra assister à des live sessions et des prestations de groupes de métal tunisiens et étrangers de grande renommée. Le festival prévoit en plus des concerts et des dj sets des activités de loisirs et de bien-être.

Programme de la manifestation Montagnes Acoustiques Festival du 23 au 25 Septembre 2022 :

Vendredi 23 Septembre 2022:

𝐁𝐞𝐧𝐣𝐞𝐦𝐲 𝐟𝐞𝐚𝐭 𝐆𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚𝐮𝐦𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐫𝐞𝐭 [𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐-𝑱𝒂𝒛𝒛 𝑳𝒊𝒗𝒆]

𝐊𝐡𝐚𝐥𝐢𝐥 𝐀𝐧𝐧𝐚𝐛𝐢 [𝑫𝑱-𝑺𝑬𝑻]

𝐓𝐑𝐘-𝐊𝐘 [𝑫𝑱-𝑺𝑬𝑻]

𝐉𝐎𝐒𝐒 [𝑩𝒍𝒖𝒆𝒔]

𝐀𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚 [𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐 𝑳𝒊𝒗𝒆]

Samedi 24 Septembre 2022:

𝐂𝐚𝐫𝐭𝐡𝐚𝐠𝐨𝐝𝐬 𝐟𝐞𝐚𝐭 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐕𝐢𝐯𝐚𝐥𝐝𝐢 [𝑴é𝒕𝒂𝒍 𝑳𝒊𝒗𝒆]

𝐒𝐜𝐚𝐧 𝐗 [𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐 𝑳𝒊𝒗𝒆]

𝐎𝐩ä𝐤. [𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐 𝑫𝑱-𝑺𝑬𝑻]

𝐏𝐚𝐧𝐝𝐡𝐨𝐫𝐚 [𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐 𝑳𝒊𝒗𝒆]

Dimanche 25 Septembre 2022:

𝐋𝐮𝐥𝐢𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 [𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐-𝑱𝒂𝒛𝒛/𝑩𝒍𝒖𝒆𝒔 𝑳𝒊𝒗𝒆]

𝐉𝐢𝐡𝐞𝐝 𝐊𝐡𝐞𝐦𝐢𝐫𝐢 𝐟𝐞𝐚𝐭 𝐃𝐚𝐥𝐢 𝐂𝐡𝐞𝐛𝐢𝐥 & 𝐘𝐨𝐮𝐬𝐬𝐞𝐟 𝐎𝐮𝐞𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢 [𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐-𝑺𝒐𝒖𝒇𝒊 𝑳𝒊𝒗𝒆]

𝐅𝐫𝐢𝐠𝐲𝐚 (𝐈𝐦𝐞𝐝 𝐀𝐥𝐢𝐛𝐢 & 𝐊𝐡𝐚𝐥𝐢𝐥 𝐄𝐏𝐈) [𝑳𝒊𝒗𝒆]

𝐅𝐥𝐚𝐦𝐚𝐫 & 𝐎𝐥𝐤𝐚𝐧 [𝑳𝒊𝒗𝒆]

Le nouveau festival keffois met à la disposition de ceux qui désirent assister à l’événement et séjourner au kef des infolines pour les guider et assurer leur hébergement en plus de l’achat des billets.

Sur place, un kiosque de restauration, un bar, un site de camping et un village de bien-être et de détente ainsi que des stands artisanat seront aménagés.

Pour plus d’informations, consultez la page facebook Les Montagnes Acoustiques Festival.

I.D.