HUAWEI Band 7 lancé en Tunisie: un bracelet intelligent ultra-mince à batterie longue durée

HUAWEI Band 7 est lancé en Tunisie, c’est un nouveau bracelet intelligent de Huawei ultra-mince à affichage intégral et à batterie de longue durée. Le Bracelet est marqué par un design élégant, une autonomie de 2 semaines et des fonctions de gestion de la santé.

C’est le bracelet intelligent le plus fin de Huawei à ce jour souligne Huawei Consumer BG lance le HUAWEI Band 7. Il est doté d’un grand écran et de fonctions complètes de surveillance de la santé. Comme le dernier smart band ne mesure que 9,99 mm d’épaisseur et pèse 16 g, les utilisateurs peuvent à peine sentir l’appareil lorsqu’ils le portent pour dormir, travailler ou durant l’activité sportive.

Il s’agit d’un compagnon dédié, conçu pour créer une expérience complète d’exercice et d’amélioration de la santé, afin d’aider les utilisateurs à découvrir de nouvelles façons de mener un mode de vie sain et actif.

Le HUAWEI Band 7 est disponible sur le site officiel de Huawei et chez les revendeurs agréés en Tunisie. Le bracelet de fitness ultra-mince est disponible en quatre couleurs différentes : Graphite Black, Nebula Pink, Wilderness Green et Flame Red.

Écran HAUWEI FullView de 47 pouces avec des bords ultra-minces, pour une expérience de port ultime.

HUAWEI Band 7 est le bracelet fitness FullView le plus fin de Huawei, avec une épaisseur de seulement 9,99 mm. Grâce à sa légèreté et à son design incurvé qui remplit parfaitement le poignet et ne pèse que 16 g, il offre aux utilisateurs une expérience de port sans précédent.

Il est conçu pour être un bracelet intelligent esthétiquement plaisant. Doté d’un écran couleur AMOLED avec un rapport écran/corps de 64,88 % et une résolution de 194 x 368, ainsi que d’une interface utilisateur améliorée, le HUAWEI Band 7 offre aux utilisateurs une expérience visuelle plus impressionnante. Doté d’un cadre ultra étroit pour un champ de vision extrême, d’un écran en verre incurvé 2,5D de haute qualité et d’un rapport écran/corps de 64,88 %, l’écran entier semble plus plein, offrant une expérience visuelle haute définition.

Autonomie de la batterie de 14 jours

Dans un scénario typique, le HUAWEI Band 7 offre une autonomie de 14 jours, et jusqu’à 10 jours d’autonomie dans des scénarios d’utilisation intensive, ce qui garantit que les utilisateurs peuvent le porter toute la journée en utilisation continue, surveiller divers indicateurs corporels, même en dormant. Le HUAWEI Band 7 prend également en charge la recharge sans fil, ce qui permet aux utilisateurs de charger l’appareil en toute simplicité.

Protégez votre santé grâce à un suivi complet et à une gestion active

Le HUAWEI Band 7 dispose de fonctions complètes de surveillance de la santé et a la capacité de guider et d’aider les utilisateurs à développer des habitudes de vie saines. Il prend également en charge des fonctions de surveillance de la santé riches et complètes telles que la SpO2, la fréquence cardiaque, le sommeil et le stress. Le HUAWEI Band 7 surveille la SpO2, ce qui permet aux utilisateurs de programmer des rappels automatiques de faible taux d’oxygène dans le sang et d’assurer une surveillance intelligente du niveau de SpO2[2]. Il est également doté de la technologie de surveillance de la fréquence cardiaque HUAWEI TruSeen™ 4.0 récemment mise à niveau, qui suit la fréquence cardiaque de l’utilisateur rapidement et avec précision. Il prend en charge HUAWEI TruSleepTM, qui peut évaluer la qualité du sommeil sans perturber le sommeil de l’utilisateur. Le HUAWEI Band 7 est également équipé de HUAWEI TruRelaxTM, un algorithme de suivi de la pression pour surveiller le stress des utilisateurs, ainsi que de Healthy Living Shamrock, qui permet une gestion personnalisée de la santé en fixant divers objectifs quotidiens.

Système de fitness professionnel et scientifique entièrement rénové

Le HUAWEI Band 7 est équipé des algorithmes TruSport™ exclusifs à Huawei, qui mesurent chaque indice d’entraînement des coureurs d’un point de vue scientifique et quantitatif. Le HUAWEI Band 7 offre une fonction de suivi des séances d’entraînement améliorée, offrant un total de 96 modes d’entraînement, notamment la course à pied, le cyclisme, la natation, le saut à la corde et le patinage à roulettes. Le nouvel indice d’aptitude à la course à pied (RAI) peut être utilisé pour mesurer le niveau d’endurance et l’efficacité technique d’un coureur.

Profitez d’expériences plus intelligentes grâce à l’assistant de vie intelligent

Le HUAWEI Band 7 prend en charge les commandes musicales, l’obturateur à distance, les rappels (messages texte, courriels et applications sociales), la météo, le réveil, le chronomètre, la minuterie, la lampe de poche, la fonction “Trouver mon téléphone”, l’assistant vocal ainsi que la réponse rapide pour offrir une expérience plus intelligente et plus pratique.

Tekiano avec Huawei