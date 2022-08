Coupe du monde Qatar 2022: Ooredoo Tunisie célèbre les gagnants du grand jeu “Fortuna Quiz”

Pour célébrer les gagnants du jeu « Fortuna Quiz » spécial coupe du monde Qatar 2022, Ooredoo Tunisie a organisé une cérémonie le 19 Aout 2022 en présence de son CEO M.Mansoor Rached Alkhater et des média pour remettre les cadeaux aux heureux gagnants.

Sponsor officiel de la coupe du monde de la FIFA Qatar 2022, Ooredoo a honoré ses engagements envers ses abonnés et a offert des packs complets aux gagnants pour vivre une expérience inédite lors de cette édition qui s’avère exceptionnelle.

A travers cette action, Ooredoo a pu concrétiser les vœux de 5 heureux gagnants qui vont pouvoir voyager à Qatar et assister aux festivités de la coupe du monde, un événement sportif spectaculaire où ils peuvent rencontrer les stars du football. Une occasion aussi pour ces gagnants de supporter l’équipe nationale tunisienne.

« Nous sommes très heureux de nos accomplissements durant cette année exceptionnelle et nous sommes prêts à nous engager davantage envers la population tunisienne et être plus proches à travers l’organisation de ce genre d’initiatives. Réaliser les vœux de 5 personnes ne peut que nous rendre fiers. Nous les félicitons et nous les remercions pour leur fidélité à Ooredoo » a déclaré M.Mansoor Rached Alkhater, CEO Ooredoo Tunisie en marge de cette cérémonie.

Ooredoo a annoncé aussi lors de cette cérémonie qu’il reste encore quatre voyages à gagner pour les matchs de la Tunisie et deux packs pour les matchs de la finale.

Pour plus d’informations et pour savoir comment participer aux jeux dédiés à la coupe du monde FIFA Qatar 2022, vous n’avez qu’à visiter nos pages sur les réseaux sociaux et nos magasins pour découvrir nos surprises et être l’un des prochains heureux gagnants.

Alors faites vite et tentez votre chance !

Tekiano avec communiqué