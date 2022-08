TICAD 8 , la banque BNA se tourne vers un avenir radieux

TICAD 8 , la 8ème Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique se tient en Tunisie es 27 et 28 août 2022 pour sa deuxième visite au continent depuis sa création en 1993. La BNA souhaite à cette occasion la bienvenue à plus de 300 acteurs qui y participent entre décideurs, CEO de grandes entreprises japonaises et financeurs.

La Tunisie, pays hôte de la 8e édition de la TICAD 8

La Tunisie est le deuxième pays africain à accueillir ce sommet, après le Kenya en 2016. Ce qui reflète la confiance du Japon mais aussi et surtout la vision convergente quant au développement de l’Afrique.

La Tunisie mise dans cet événement sur le développement de sa coopération avec le Japon: une coopération qui se focalise sur l’innovation et la technologie et sur l’avènement de nouveaux investissements directs aux PME et aux startups.

Des questions décisives seront évoquées par les chefs d’Etats et de gouvernements qui sont conviés à l’occasion. Parmi les sujets dont on discutera :

1) Limiter les répercussions de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire en Afrique

2) Générer une croissance durable tout en réduisant les inégalités économiques

3) Rendre le continent autonome pour assurer sa sécurité humaine

La Tunisie saisit la chance indéniable d’organiser cet événement à échelle planétaire pour se mettre aux devants de la scène économique, en montrant tout son potentiel, afin d’attirer les bailleurs de fonds et les investisseurs de la troisième meilleure économie du monde: j’ai cité le Japon. Relance et consolidation des collaborations seront deux mots d’ordre pour notre pays.

La BNA allié de la relance économique tunisienne

La BNA, banque universelle par vocation, œuvre, depuis sa création en 1959, à promouvoir la culture d’entrepreneuriat et à mettre à la disposition des porteurs de projets des solutions de financement appropriés .

Associant son expertise aux besoins des PME et des start-up tunisiennes participantes à ce méga-événement, la BNA capitalise sur la Ticad 8 pour promouvoir davantage l’esprit d’initiative afin de confirmer son engagement en faveur de l’essor économique.

La BNA a ainsi prévu, pour cette 8ème édition, une présence active dans le forum économique et les évènements parallèles en tant que partenaire de la TICAD 8 afin de saisir les grandes potentialités commerciales qui s’offrent en marge de cet évènement.

Un stand sera également installé à la Cité de la Culture, où la BNA sera en contact direct avec tous les participants afin de présenter ses mécanismes de financement et d’accompagnement en matière d’investissement et de développement national et international.

La BNA, qui a toujours soutenu le tissu entrepreneurial, a fait le choix d’accompagner les startups innovantes dans le développement de leurs activités, forte de sa conviction qu’elles bâtissent le futur de l’économie en Tunisie. Ces startups s’engagent dans une nouvelle perspective vers l’Afrique et vers le reste du monde. Soutenues par la BNA qui se positionne comme une banque ouverte et répondant aux standards internationaux, elles réussissent à créer de la valeur et de la croissance.

A l’ère de la digitalisation et de l’accès facile, la BNA présente un modèle de banque moderne qui transforme la prestation bancaire en un service digitalisé qui offre avec la gestion des capitaux, une variété de produits offrant le conseil, l’assistance et l’encadrement nécessaires à la réussite de ses clients.

Pour la BNA, toujours associer le développement à l’engagement social

La BNA, marquée présente aux importants rendez-vous économiques tels que la TICAD 8, garde toujours cette même vision à considérer l’humain comme étant la composante la plus importante de la nomenclature de la croissance économique. Lui permettre une égalité des chances et l’accès à un développement durable qui concilie épanouissement des hommes et respect de l’environnement s’impose comme une évidence pour cette banque engagée.

Avec cette même devise, la BNA a, également, mis en avant ses engagements sociaux et sa responsabilité sociétale pour que son rôle bancaire contribue à concrétiser un avenir radieux et prospère dans un environnement préservé.

La BNA propose d’agir en mode TICAD 8 pour renforcer son statut de banque responsable qui œuvre pour une Tunisie qui concilie création de richesse et qualité de vie.

La BNA considère la TICAD 8 comme une opportunité pour promouvoir l’économie tunisienne et appelle les intervenants de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’investissement tunisiens à profiter de cette opportunité pour s’ouvrir à de nouveaux horizons.

La BNA leur assure sa présence pour conforter leur travail et appuyer leur effort à dynamiser l’économie tunisienne.

Tekiano avec communiqué