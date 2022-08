TICAD 8 : Liste des routes qui seront fermées à Tunis à partir du 25 août 2022

A l’occasion du TICAD 8 , la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique prévu pour les 27 et 28 août, à Tunis, le ministère de l’Intérieur a publié un avis routier avec la liste des routes qui seront fermées à Tunis à partir du jeudi 25 août 2022.

Le ministère de l’Intérieur indique qu’une série d’axes routier seront fermés au niveau du grand Tunisie à partir du jeudi 25 août jusqu’au dimanche 28 août 2022 et ce, de 06h00 du matin à 23h00.

Le ministère a souligné l’interdiction de la circulation de tous les camions et les poids-lourds transportant des produits dangereux sur les routes suivantes:

-La Route Nationale n °9 (Route Tunis – La Marsa)

-La route Z4 (Avenue du Maghreb arabe)

-La route express et touristique de Gammarth

-La route express Tunis – La Goulette, le tronçon reliant le pont de Radès à la Gare de Tunis marine TGM.

A cet effet, le département de l’Intérieur a appelé les chauffeurs des camions, des véhicules poids-lourds et les transporteurs des produits dangereux à emprunter les circuits suivants:

– Pour les automobilistes en provenance de la Route Nationale 1 : Croisement Boumhel, Croisement Boujardga, Route Naâssen, La route Fouchana Sidi Hassine, la Route X, Route Menihla en direction de Borj Touil

– Pour les automobilistes en provenance de la Route Nationale 8 : Croisement Borj Touil, Route Menihla, Route X, La rocade Sidi Hassine Fouchana, Route Naâssen, Croisement Boumhel en direction de la Route Nationale 1.

Le ministère a précisé que des mesures routières exceptionnelles seront prises à partir du samedi 27 août à partir de 7h jusq’à la fin des travaux de la TICAD 8:

Il s’agit de:

-L’interdiction de la circulation des véhicules dans la route Z4, tronçon reliant l’Avenue Habib Bourguiba à l’Avenue de la République.

-L’interdiction de la circulation des véhicules à l’avenue Mohamed V, entre la place 14 janvier et la rue de l’Arabie Saudite.

-L’interdiction de la circulation des véhicules sur la RN 9, la route touristique Gammarth et la route principale des Berges du Lac.

-L’interdiction du stationnement, les 27 et 28 août de 7h à 22h, sur les artèreset les rues suivantes:

Avenue Habib Bourguiba, avenue Jean Jaurès, rue de Palestine, avenue de la Liberté, rue de Paris, avenue Hédi Nouira, avenue Taïeb Mhiri (La Marsa), Avenue de la République (La Marsa).

Le ministère a souligné qu’il compte sur la compréhension des usagers de la route pour respecter ces mesures exceptionnelles, ajoutant qu’il a mobilisé toutes les ressources humaines nécessaires pour guider les citoyens à travers les numéros suivants 71960448

71343201

Tekiano avec communiqué