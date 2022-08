Exposition Nafs el Fan du 1er au 3 septembre 2022 à l’espace Sophonisbe à Carthage

Exposition Nafs El Fan نفس الفن est de retour pour une deuxième édition le 1er, 2 et 3 septembre 2022 à l’espace Sophonisbe à Carthage. L’Hôpital Razi et l’équipe du service de Psychiatrie Médico-Légale en collaboration avec l’Association Tunisienne de la Promotion et Prévention en Santé Mentale organisent l’évènement.

L’exposition-vente Nafs El Fan est un évènement culturel unique en son genre, qui vous invite à partager un moment artistique intime, pur et brut avec les personnes atteintes de maladies mentales hospitalisées au service de psychiatrie médico-légale à l’hôpital Razi.

Les peintures exposées, réalisées dans le cadre d’ateliers d’art-thérapie, seront vendues pour le bénéfice des patients et de l’hôpital. Le vernissage sera pour le jeudi 1er septembre à 18h.

Tekiano avec Nafs el Fan