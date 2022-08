Météo en Tunisie : temps stable au premier jour de l’automne 

La Météo en Tunisie est stable en ce premier jour de l’automne mardi 30 août 2022, conformément au calendrier agricole, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Les températures seront stables, les maximales seront comprises entre 30 et 35 degrés dans les zones côtières, 35 et 40 à l’intérieur du pays et atteindront 42 degrés à l’intérieur du pays et 42 degrés à El Borma et Borj el Khadhra avec des vents de sirocco.

Des formations orageuses seront apparues sur des délégations de Kasserine, Sidi Bouzid et Gafsa et temps nuageux sur le reste des régions.

Le vent soufflera faible à modéré. La mer sera généralement peu agitée et les activités maritimes sont possibles.