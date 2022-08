Sommet de la Francophonie : une manifestation culturelle sur la Calligraphie en marge de l’événement

A l’occasion du Sommet de la Francophonie qui se déroule dans 18ème édition du 19 au 20 novembre 2022 à Djerba, le ministère des Affaires culturelles et l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) ont convenu d’organiser une manifestation culturelle conjointe sur la Calligraphie et les arts de la calligraphie durant la période du 13 au 21 novembre 2022.

Cet événement s’inscrit également dans le cadre du renforcement de la coopération entre l’ALECSO et le Ministère des affaires culturelles, et à l’occasion de l’inscription conjointe du dossier des arts de la calligraphie arabe sur la Liste représentative du patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Une convention de partenariat a été signée à cet effet, par Hayet Guettat Guermazi ministre des affaires culturelles et Dr Mohamed Ould Amar, directeur général de l’Alecso.

L’accord prévoit dans le cadre de l’organisation de cet événement culturel sur la calligraphie, une exposition calligraphique sur l’historique de l’art de la calligraphie, et une exposition d’œuvres d’art sélectionnées dans le Fonds national des arts plastiques et des collections privées d’éminents artistes tunisiens.

Cet événement présentera un court documentaire (12 minutes) sur la calligraphie en Tunisie à travers l’histoire, en coopération avec l’ALECSO, l’Etablissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) et le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique ( (TICDCE).

Le programme prévoit un séminaire sur “Le rôle de la calligraphie dans le dialogue des civilisations” avec la participation de penseurs, d’artistes et de personnes intéressées par la calligraphie arabe.

Tekiano avec TAP