BeReal : Un réseau social français qui veut concurrencer Instagram

BeReal est un nouveau réseau social français, dont le principe est le partage des photos sur internet instanément. Le réseau social BeReal est présenté par ses fondateurs français Alexis Barreyat et Kévin Perreau comme un anti-instagram. Téléchargeable depuis peu sur l’App Store d’Apple et Play Store de Google aux USA, il en train de gratter des marges.

Accessible depuis fin juillet aux USA, il gagne de plus en plus en popularité. Son principe est simple; poster 2 photos (avec l’appareil photo avant et l’appareil photo arrière du smartphone) en moins de 2 minutes à une heure aléatoire tous les jours. Les photos publiées sont authentiques, sans retouches ni filtres.

Les utilisateurs de BeReal d’un même pays sont invités à un moment au hasard, chaque jour via notification, à prendre deux photos dans les deux minutes. S’ils ne publient pas les photos dans les 2 minutes, ils ne pourront pas accéder aux images postées par leurs contacts et intéragir avec eux.

Ainsi BeReal ne laisse pas le temps à ses abonnés de changer d’endroit ou d’en choisir un plus beau ou plus glamour. Ils n’auront pas non plus le temps de se maquiller et d’utiliser des filtres pour se montrer sous leur plus beau jour.

Cette application mobile ambitionne de séduire la génération Z en quête de vérité et d’authenticité, les jeunes et moins jeunes qui sont dérangés par le bling bling d’Instagram et le monde bonifié et idéal qu’il projette.

Le réseau social BeReal n’ambitionne pas de fabriquer des influenceurs, de plaire, de collecter les likes ou de faire de la publicité pour les marques, mais juste partager la vie de tous les jours, comme elle l’est!

I.D.