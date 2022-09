Météo en Tunisie : Ciel nuageux et températures stationnaires

La Météo en Tunisie est marquée par un ciel sera nuageux, jeudi 01 septembre 2022, avec possibilité d’apparition de cellules orageuses sur un nombre de délégations ouest au centre et au sud du pays, et de chute de grêle par endroits.

Les températures seront stationnaires, et les maximales se situeront entre 30 et 35 degrés sur les régions côtières et les hauteurs et entre 36 et 41 degrés sur le reste de régions avec des coups de sirocco.

Le vent soufflera relativement fort près de cotes avec une vitesse qui peut atteindre les 40 km/h, ce qui nécessite de faire preuve de vigilance. La mer sera agitée.