Une sélection tunisienne de baseball participe à la coupe du monde au Mexique

La sélection tunisienne de baseball 5 s’est qualifiée pour la coupe du monde de la discipline prévue du 8 au 13 novembre 2022au Mexique, annonce le comité national olympique dans une publication sur sa page Facebook.

La Tunisie est la seule équipe de Baseball arabe du tournoi et représente le continent Africain en plus du Kenya et de l’Afrique du sud d’après le tableau des qualifications du mondial de ce sport, très apprécié outre-mer.

La coupe du monde de Baseball 2022 réunira 12 pays au Mexique.

Tekiano