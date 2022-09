Météo en Tunisie : hausse relative des températures

La Météo en Tunisie est marquée par une hausse relative des températures en ce vendredi 02 septembre 2022 qui marque la fin de la période d’Aoussou, selon le calendrier agricole. La vitesse du vent baissera pour atteindre moins de 30Km/H.

La mer sera ondulée à peu agitée, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Une hausse relative des températures est attendue, les maximales seront comprises entre 30 et 35 degrés dans les zones côtières du nord et entre 37 et 42 degrés dans le reste des régions, avec des vents de sirocco.

Le temps sera partiellement nuageux à nuageux sur les régions de l’ouest, du centre et du sud, avec des pluies et des orages locaux.