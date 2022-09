POESAM 2022 : Orange Tunisie récompense les meilleurs entrepreneurs sociaux innovants

Dans le cadre du POESAM 2022 qui se tient pour sa 12ème année consécutive, Orange Tunisie a révélé, jeudi 1er septembre, les 3 lauréats tunisiens du Prix Orange de l’Entrepreneur Social (POESAM) parmi les 6 entrepreneurs sociaux innovants finalistes.

En tout, 90 projets innovants basés sur les TIC ont présenté leur candidatures au POESAM 2022. Ils illustrent tout à fait le potentiel des télécommunications dans le développement du pays et permettent d’améliorer les conditions de vie des populations, dans des domaines aussi variés que l’éducation, la santé, l’agriculture, l’énergie, le transport, l’environnement ou encore les services.

Pour cette 12ème édition du POESAM, les 6 entrepreneurs finalistes en compétition qui ont pitché sont :

– Projet Kamioun (RetailTech) de Fares Belghith : Une plateforme mobile qui met en relation les fabricants de biens de consommation courante (FMCG) et les petits commerçants. Elle permet aux petits détaillants d’obtenir leurs stocks en une seule fois, en un seul clic et avec une livraison gratuite en moins de 24 heures. La plateforme B2B mobile offre aux détaillants des produits à des prix compétitifs et leur propose des outils d’aide à la décision, à travers des rapports d’intelligence d’affaires.

– PixiiMotors (Energie & Environnement) de Wafa Dhifi et Anis Fekih : Une solution, au cœur même des ODD, qui consiste à concevoir, produire et commercialiser un scooter électrique qui réunit à la fois autonomie, performance et design et qui respecte les normes internationales, grâce à des composants respectueux de l’environnement.

– ProoboCare (Agritech) de Imen Hbriri : une solution qui optimise l’utilisation de l’eau, de fertilisants et de pesticides pour les grands agriculteurs, afin d’améliorer les performances de leurs exploitations agricoles ainsi que leur quotidien. Grâce à différents moyens d’observations (satellites, drones, IoT) associés à des outils d’aide à la décision (accessibles sous forme d’applications web et mobile), RoboCare permet d’éviter la propagation précoce des maladies des plantes.

– Split (Transport) de Adam Abdelmoula : une application de covoiturage ayant pour objectif d’offrir un transport alternatif à toute personne, pour faciliter son quotidien par une réduction de temps mais aussi des charges de transport. Cette application offre aussi bien la possibilité d’un covoiturage courte distance (intra-urbain) ou longue distance (inter-urbain). Split permet de mettre en relation les conducteurs qui souhaitent partager leur trajet et les personnes à la recherche de trajet en tant que passager. Le calcul des tarifs se fait à travers un algorithme qui se base sur la consommation de la voiture afin d’obtenir un système de partage des frais légal.

– WaterSec (Eau) de Ahmed Slim Bouakez : une solution IoT connectée permettant d’éviter le gaspillage de l’eau, de suivre sa consommation d’eau en temps réel et ainsi de réaliser un maximum d’économie sur sa facture. Grâce à une application, le consommateur peut bénéficier d’une visualisation interactive, d’un reporting et d’un service de notifications en cas de dépassement du seuil préconisé.

– Yoteqi (EnterpriseTech) de Mohamed Khedher : une alternative technologique, sans contact et écologique, aux cartes de visite. Yoteqi permet de développer son réseau en toute sécurité, d’entretenir de nouvelles relations et d’établir des connexions numériques instantanées.

Ces finalistes ont tous présenté leurs projets face à des invités du monde des médias et du domaine de l’entrepreneuriat et de la RSE en Tunisie et un jury de grande qualité, composé de : Thierry Millet : Orange Tunisie, Zeineb Messaoud : The DOT, Amel Saidane : Betacube, Mehdi Fathallah : PNUD Tunisie, Wafa Makhlouf : CEED Tunisia et Walid Triki : Flat6Labs Tunis.

Les 3 lauréats du POESAM 2022 qui ont été primés à The DOT, le hub d’innovation digitale sont :

– Mohamed Khedher, 1er prix pour son projet Yoteqi

– Fares Belghith, 2ème prix, pour son projet Kamioun

– Ahmed Slim Bouakez, 3ème prix, pour son projet WaterSec

Ils remportent chacun 15 000DT, 10 000DT et 5 000DT et bénéficieront d’un accompagnement sur mesure par Orange Tunisie, notamment dans le cadre de son Programme Innovation à Orange Digital Center (Lac1).

Les 3 lauréats se qualifient donc pour la grande finale internationale pour espérer remporter l’équivalent de 25 000€, 15 000€ ou 10 000€ et, pourquoi pas, en sus, la dotation du Prix Féminin (l’équivalent de 20 000€) qui récompense soit une femme, soit un projet proposant une solution technologique pour améliorer les conditions de vie des femmes.

Par ailleurs, ils pourront suivre un programme d’accompagnement de 6 mois par des professionnels de la création et du financement de jeunes entreprises. La cérémonie de remise des Prix internationaux aura lieu en novembre 2022 lors des AfricaCom Awards au Cap (Afrique du Sud).

