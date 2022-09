DUBUY.com : Lancement d’une nouvelle plateforme de e-commerce en Tunisie par DP World

DUBUY.com est lancé en Tunisie. DP World annonce le lancement de sa plateforme de e-commerce permettant aux entreprises tunisiennes de commercer plus facilement au-delà de leurs frontières et d’accéder à de nouveaux marchés.

Cette dernière expansion de DUBUY.com permettra aux grossistes tunisiens de tirer parti d’un réseau bien établi et étendu de partenaires internationaux à travers le monde. Cette expansion fournira également une chaîne d’approvisionnement plus sûre, plus pratique et plus fiable grâce au réseau mondial de ports et de logistique de DP World.

Grâce au réseau d’importateurs, d’exportateurs et de professionnels du commerce de DUBUY.com, les entreprises tunisiennes sont désormais en mesure de se développer, d’accéder à de nouvelles sources de biens et de saisir de nouvelles opportunités commerciales.

L’implantation en Tunisie – qui représente un marché de consommation de 5,2 milliards de dollars – démontre l’engagement de DP World à inaugurer des corridors commerciaux numériques en Afrique en créant un accès à des marchés stratégiques pour les économies en croissance et en favorisant la prospérité des entreprises locales. DUBUY.com est déjà opérationnel au Ghana, au Kenya, en Tanzanie et en Zambie, constituant une communauté commerciale en ligne de plus de 4 000 marchands actifs.

DUBUY.com résout certains des principaux défis auxquels est confrontée la croissance du e-commerce en Afrique – qui a le potentiel pour devenir la plus grande zone de libre-échange du monde – en proposant des transactions financières sécurisées et accessibles, une tarification échelonnée des commandes de grande valeur et une exécution fiable.

À propos du lancement d’aujourd’hui, Mahmood Al Bastaki, Chief Operating Officer de Digital Trade Solutions à DP World a déclaré : “Le marché africain du e-commerce continue de se développer, avec un nombre croissant d’entreprises régionales qui ont recours aux canaux de la technologie numérique pour s’engager auprès des fournisseurs et distributeurs. DUBUY.com occupe une position particulière pour renforcer le commerce dans cette région – en emmenant l’Afrique au-delà de ses frontières, et en créant des opportunités commerciales à la fois sur le continent et avec le reste du monde. Notre récente expansion en Afrique du Nord ouvre de vastes perspectives, accessibles aux entreprises de toute la région, ainsi que du Moyen-Orient et du reste du monde. Nous souhaitons que l’accès à cette plateforme numérique contribue à stimuler l’économie tunisienne et à accroître la prospérité de la région.”

Communiqué