Année scolaire 2022 – 2023 : L’inscription en ligne se fait  à travers les services de la Poste Tunisienne

Les élèves des écoles primaires, collèges et lycées secondaires pourraient s’inscrire en ligne pour l’année scolaire 2022 – 2023, via le site du ministère de l’Education http://inscription.education.tn, a indiqué la Poste tunisienne.

Ils pourraient utiliser, pour cette fin, les différentes cartes de paiement électroniques de la Poste Tunisienne ( Carte visa électron, e-Dinar Smart, e-Dinar Corporate, Carte sociale, …), a ajouté la PT, dans un communiqué.

Pour les élèves et les parents qui ne disposent pas de moyens de paiement électronique, la Poste tunisienne met à leur disposition des “portefeuilles numériques” ou “Wallets digitaux” gratuits dans ses bureaux.

Ces portefeuilles également connus sous le nom de portefeuilles électroniques sont des appareils électroniques, des services en lignes ou des logiciels qui permettent d’effectuer des transactions électroniques entre deux parties.

La Poste Tunisienne a tenu à rassurer que les portefeuilles numériques et les cartes de paiement électroniques sont sécurisés, faciles à utiliser et permettent aux élèves de payer les frais d’inscription et autres services du Ministère de l’Education (frais d’inscription aux examens nationaux, frais des services de restauration scolaire,..).

Ils permettent aussi d’effectuer des achats et et des services via les différents canaux digitaux de la Poste Tunisienne (Internet, application mobile, …) jusqu’à concurrence du solde disponible.

