La plateforme en ligne Bounoud.tn dédiée au suivi de la situation socio-économique à Tataouine est lancée par le Maghreb Economic Forum et les activistes de la région. Le Maghreb Economic Forum précise que ce lancement est fait en partenariat avec la société civile à Tataouine.

La plateforme en ligne Bounoud.tn est un dispositif exclusif, fiable et complet qui analyse et évalue le conflit entre les manifestants et le gouvernement, ainsi que les accords et les promesses faites par le gouvernement concernant le développement socio-économique à Tataouine notamment les mouvement de protestations dans la région pétrolière d’El Kamour.

Cette plateforme se veut un cadre global visant à aider les différents acteurs impliqués dans ces accords à suivre le progrès réalisé vers leur mise en œuvre et à contribuer dans la création d’un cadre de transparence et de la confiance mutuelle.

Tous les termes de l’accord ont été inclus en 6 sections principales dans la plateforme tels que stipulés dans le document officiel. Les deux dernières sections concernent principalement les mécanismes et les méthodes de l’exécution du cedi accord.

Dans cette plateforme, le respect des promesses faites aux manifestants par le gouvernement est représenté en pourcentages. Ces derniers diffèrent d’une section à une autre:

– 76% des promesses contenues en section 1 ont été respectées ( La Société de l’Environnement, de Plantation et de jardinage à Tataouine ).

– Seulement 40% en section 2 ( La Société du Sud pour les Services ).

– La totalité en section 3 ( Le Fond de l’Investissement et de Développement ).

– 70% en section 4 ( Emploi dans les Entreprises Pétrolières à tataouine ) et 0 % en sections 5 et 6 relatives aux mouvements de protestation à El Kamour.

Tekiano avec Bounoud