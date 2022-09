Ryujin’ con 2022 , le gaming contribue à son franc succès

L’association Le Cercle Culturel des Dragons de l’Asie (CCDA) vient d’organiser la 5éme édition de son événement annuel, Le Ryujin’ con 2022. Après avoir suspendu l’événement deux années de suite à cause de la pandémie, il s’est déroulé à l’UTICA de Tunis.

L’événement concerne tout ce qui est pop-culture geek asiatique. Il a proposé le 28 août dernier un concours Cosplay, Mangas, Anime, Seiyuu et plein d’autres volets mis en avant par le biais d’un stand ou par un show sur scène. Bien que tout ceci s’est très bien déroulé, ce qui nous intéresse dans cet article c’est surtout le côté gaming.

Une Gaming Area a été mise en place, pour principalement s’adonner à du free to play. Le volet du Retro Gaming a été assuré par Retro Gaming Tunisie avec des télés de la vieille école à tube cathodique qui étaient au rendez-vous, des consoles des années 80 aux 2000s de la première Nintendo, la NES pour jouer à Super Mario Bros. à la GameCube pour jouer à Mario Smash Football ou Smash Melee.

L’équipe de nostalgiques a veillé à changer les jeux selon la demande des joueurs. Un petit test a été pratiqué cette fois-ci, pour la 1ère fois dans le stand, les jeux Mario Kart 64 sur Nintendo 64 et Crash Team Racing sur PlayStation ont été tous les deux installés en parallèle. Vu leur similarité, l’équipe de Retro Gaming Tunisie installe un seule des deux. Le but, c’était de savoir qu’elle est le jeu qui a plus de popularité. Les résultats sont bluffants, les deux jeux ont presque la même popularité auprès des joueurs. Mario Kart a peut-être un léger avantage vu qu’il est toujours pertinent aujourd’hui, mais la série Crash a beaucoup perdu de sa pertinence à travers le temps, les deux se valent néanmoins.

Passons maintenant à l’eSports. Dans le même coin Gaming Area, le groupe des Tunisiens fans de Dragon Ball ont organisé un tournoi de Dragon Ball Xenoverse 2 sur PC. Les matchs ont été joués sur un écran plat de 75 pouces et le public en a eu plein la vue. La finale s’est jouée sur la scène principale de l’UTICA, là où l’événement a eu lieu.

Toujours dans l’eSports, un tournoi TEKKEN 7 officiel, reconnu par Bandai Namco, a été organisé. L’association Tunisian eSports qui a organisé la compétition en collaboration avec TunisianFGC, a fait que ce tournoi compte dans le classement du TWT (Tekken World Tour). Les matchs opposant les top 8 du tournoi ont été diffusés en live sur le twitch de TunisianFGC.

La grande finale a été projetée sur le grand écran de la scène principale. Elle a opposé Lookiz du clan GnG, qui a gagné contre Unknown. La finale a été commentée par Moez Sfaxi de la TESA et KSX.

Le Cosplay catégorie Gaming a vu la participation de 10 compétiteurs. Parmi ces derniers, il n’y avait que 5 séries de jeux vidéo représentées à savoir The Legend of Zelda, Valorant, LoL, Genshin Impact et World of Warcraft. Le gagnant, Wassim ben Achour, a cosplayé le personnage Darius de LoL.

Le stand Retro Gaming Tunisie a offert un espace supplémentaire pour accueillir des Startups spécialisés dans le développement des jeux vidéo. Deux équipes de développement ont rejoint le stand avec leurs jeux le jour J. Parmi les deux équipes, il y’a la Startup Vindact, qui a présenté son jeu de Puzzle nommé Split. Des influenceurs tunisiens comme The V Maker se sont présentés à l’événement et ont même essayé les jeux de nos Startups en plus de donner leur avis et retour aux développeurs.

Mohamed Nabli Geïter (Spoot)