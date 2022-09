HUAWEI Ads : Comment les annonceurs peuvent bénéficier de ses meilleures fonctionnalités

Huawei Mobile Services (HMS) est un écosystème multidimensionnel qui aide les spécialistes du marketing à atteindre leurs objectifs communs grâce à des plateformes de pointe comme HUAWEI Ads. Il contribue ainsi à l’expansion de la publicité digitale, l’une des méthodes les plus impactantes pour relayer les messages des marques auprès de leurs publics cibles. Selon le rapport Advertising Expenditure Forecasts de Zenith, le marché mondial de la publicité connaîtra une croissance de 9,1 % en 2022, après une croissance de 15,6 % en 2021.

Lorsqu’il s’agit de faire de la publicité via HUAWEI Ads, la place de marché offre aux spécialistes du marketing bien plus que du trafic et des prospects : elle optimise les campagnes, surveille leurs performances et leurs rapports, identifie les domaines à améliorer et automatise les annonces.

Grâce à différents modèles tels que la recommandation d’applications, le display programmatique et le moteur de recherche, dont chacun comporte des sous-catégories, les spécialistes du marketing peuvent facilement tracer leur chemin vers un nombre illimité d’impressions, de clics et d’engagements, grâce aux canaux publicitaires interactifs des plateformes et à une segmentation précise.

Les spécialistes du marketing peuvent utiliser AppGallery, l’une des trois premiers stores d’applications au monde, pour sensibiliser les clients, rationaliser leurs messages et mettre en valeur la voix de la marque grâce à cet outil. Pour maximiser la monétisation, les annonceurs peuvent opter pour un ciblage en temps réel à l’aide d’annonces d’affichage programmatique, où ils peuvent facilement sélectionner la solution d’affichage dans l’application.

HUAWEI Ads permet aux spécialistes du marketing d’utiliser plusieurs placements via AppGallery, comme les pages vedettes, le classement par catégorie ou la recherche par mot-clé. En même temps, les entreprises qui utilisent les canaux d’affichage programmatique peuvent utiliser des unités Splash, Native, Banner ou App Icon pour atteindre la couverture souhaitée.

Avec HUAWEI Video, les marques peuvent bénéficier du modèle CPCV (Cost Per Completed View), selon lequel les marques placent des publicités vidéo et ne les paient qu’une fois qu’elles ont été entièrement regardées par les utilisateurs. Cela permet aux marques de promouvoir leurs produits visuellement en les présentant aux consommateurs potentiels.

HUAWEI Ads est une solution de marketing mobile de pointe qui optimise les publicités pour atteindre plus de 730 millions utilisateurs actifs mensuels d’appareils Huawei dans le monde entier, permettant aux spécialistes du marketing d’atteindre les objectifs d’une entreprise bien établie avec un budget optimisé, des objectifs clairs, les bonnes tactiques et des combinaisons de campagnes absolues. La stratégie 1+8+N de Huawei vise à apporter les offres HUAWEI Ads au portefeuille de smart TVs, tablettes et appareils IoT (Internet des objets) de l’entreprise.

Tekiano avec communiqué