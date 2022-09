A cause d’une Grève chez Tunisair , la compagnie nationale annonce la perturbation de ses vols. En effet, TUNISAIR informe qu’en raison du préavis de grève au sein des techniciens de la navigation aérienne de Tunis le vendredi 09 septembre 2022, le programme de ses vols en provenance et à destination de la Tunisie pourrait être impacté.

À cet effet, TUNISAIR rassure ses passagers qu’elle fera tout son possible pour atténuer les effets de ce mouvement. Plus d’informations vous seront communiquées au fur et à mesure de l’évolution de la situation, lit-on sur la page Facebook de Tunisair.