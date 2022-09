Météo en Tunisie : températures en baisse & Nuages orageux l’après-midi

La Météo en Tunisie prévoit une baisse des températures et des nuages orageux l’après-midi du samedi 10 septembre 2022 dans le centre et le nord avec des pluies parfois abondantes dans les régions de l’Est. Elles seront accompagnées de chutes de grêle dans certains endroits.

Baisse relative des températures samedi. Les maximales oscilleront entre 31°c et 36°c dans les régions côtières et les hauteurs. Elles varieront entre 36°c et 41°c dans le reste des régions.

Elles atteindront 44°c dans le sud-ouest et seront accompagnées de sirocco.

Vents modérés. Ils seront plus forts dès l’apparition des nuages orageux. Mer ondulée à peu agitée.