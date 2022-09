Année scolaire 2022 – 2023 :22 nouveaux établissements éducatifs ouvriront leurs portes

L’Année scolaire 2022 – 2023 sera marquée par l’ouverture de 22 nouveaux établissements éducatifs Tunisiens annonce le ministre de l’éducation Fethi Slaouti. Au cours d’une conférence de presse tenue au siège du ministère de l’éducation consacrée aux préparatifs de l’actuelle rentrée scolaire, Salouti a souligné la réhabilitation et l’aménagement de 1612 établissements scolaires, la construction de 300 salles de classe, 72 salles préfabriquées et 46 ensembles sanitaires.

Dans ce contexte, il a loué les efforts déployés par la société civile, qui a contribué aux travaux de construction et de réhabilitation réalisés “en un temps record”, moyennant une enveloppe de 36 MD.

A ce titre, le ministre a indiqué que les établissements scolaires ne connaitront pas cette année des difficultés liées à l’approvisionnement en eau potable et seront dotés d’un nombre suffisant de camions- citernes fournis par les municipalités.

Par ailleurs, Slaouti a signalé que son département a déployé des efforts pour garantir la qualité des repas qui seront présentés à 250 mille élèves au cours de cette année, contre 160 mille élèves les années précédentes.

“Des cartes numériques seront mises à la disposition de tous les élèves pour l’accès aux restaurants et le choix des repas a-t-il dit, rappelant que cette expérience a été lancée dans quatre établissements scolaires à savoir: Bouarada (Siliana), Omrane et Bardo (Tunis) et Kairouan.

Le ministre de l’éducation a dévoilé que le service d’inscription des élèves à distance à travers la plateforme éducative électronique sera appliqué également aux élèves de l’enseignement privé, ajoutant que que cette plateforme devra comporter un identifiant unique pour tous les élèves de la Tunisie sans exceptions.

