Décès de l’écrivain Tunisien Mohamed Bedoui 

L’écrivain Tunisien Mohamed Bedoui est décédé, dimanche 11 septembre 2022, à l’âge de 71 ans. Le ministère des Affaires Culturelles a adressé ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à toute la scène culturelle et artistique tunisienne.

Le parcours culturel et professionnel du défunt s’étale sur une période de plus de 40 ans durant laquelle il a notamment produit plusieurs programmes littéraires pour Radio Monastir, près de sa ville natale Teboulba.

L’écrivain et éditeur tunisien Mohamed Bedoui et aussi l’ancien président de l’Union des Editeurs tunisiens (UET), de 2008 à 2014, avait deux maisons d’édition, “Bedoui éditions” et “Ibn Arabi”. Il est auteur de plusieurs ouvrages principalement en arabe, en plus sa participation à la rédaction de livres collectifs et ses critiques parues dans publications littéraires.

Outre sa vocation littéraire, Mohamed Bedoui est universitaire spécialisé en Langue, Littérature et civilisation arabes. Il avait enseigné à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse (FLSH) et à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan (FLSHK).