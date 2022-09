L’Académie du Lac, une école dans l’air du temps avec ses tablettes tactiles géantes

L’Académie du Lac adapte son enseignement aux nouvelles techniques d’apprentissages des enfants d’aujourd’hui et s’équipe d’écrans géants tactiles dans ses locaux.

Les avancées de la révolution numériques diffusent rapidement, largement et profondément. L’Académie du Lac fait du numérique un levier pour la réussite scolaire et saisir les opportunités d’apprentissage inédites offertes par les écrans géants tactiles.

C’est pourquoi, l’Académie du Lac donne une priorité absolue au numérique éducatif en équipant ses classes de tablettes géantes interactives tactiles et en formant ses enseignants et varier ses ressources et ses pratiques pédagogiques.

La recherche* montre que 95 % des enfants peuvent réussir, lorsque des méthodes d’enseignement appropriées sont déployées très tôt.

*Les travaux menés par l’économiste James Heckman, prix Nobel d’Économie en 2000, ont prouvé que toute ambition pour l’égalité des chances impose d’agir le plus tôt possible.

L’introduction du numérique à l’Académie du Lac est conçu comme un outil capable de consolider les savoirs fondamentaux pour permettre de meilleures réussites scolaires :

• Individualiser l’enseignement en fonction des progrès mais aussi des difficultés de chaque élève ;

• Utiliser les données recueillies pour améliorer les performances des élèves ;

• Favoriser l’autonomie et la créativité des élèves.

L’Académie du Lac ne se contente pas seulement de former ses élèves. Elle a aussi pour but le développement de la personnalité harmonieuse de chaque élève.

Cette année, vous serez agréablement surpris par d’autres nouveautés de développement et d’épanouissement des élèves. Inscrivez rapidement votre enfant : les places sont limitées. Pour plus d’informations sur cette école privée tunisienne, consultez le site academiedulac.com

Tekiano avec l’Académie du Lac