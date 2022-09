Le journaliste Tunisien Ghassen Ben Khélifa libéré

Le journaliste Ghassen Ben Khélifa est libéré annonce le syndicat national des journalistes Tunisiens (SNJT) dimanche dans un communiqué. La libération du journaliste Ghassen Ben Khélifa s’est faite à la suite d’une détention de 5 jours sur instructions du parquet du pole judiciaire de lutte contre le terrorisme.

Le SNJT avait condamné fermement le 7 septembre courant, l’arrestation arbitraire du journaliste Ghassen Ben Khélifa fondateur du site “Inhiyez” après une descente effectuée à son domicile et au domicile de ses parents sans la présentation d’un mandat et sa détention injustifiée pendant 5 jours renouvelables.

Le syndicat des journalistes a également dénoncé “la facilité du ministère public à émettre des mandats de dépôt contre des citoyens et des journalistes sans qu’il y ait de soupçons ou éléments de crimes”, signalant que les journalistes, bloggeurs et défenseurs des droits de l’homme sont exposés quotidiennement à des campagnes de diffamation, des menaces et des brimades électroniques par des pages partisanes au pouvoir sans que la justice ne prenne la moindre mesure malgré les nombreuses plaintes déposées à cet effet.

Une marche de protestation a été organisée vendredi dernier à partir du siège du syndicat national des journalistes tunisiens en direction de l’avenue Habib Bourguiba pour revendiquer la libération du journaliste Ghassen Ben Khelifa.

Tekiano