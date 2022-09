Tunisie : Vers la fin de la pénurie du sucre ?

Serait-ce la fin de la pénurie du sucre en Tunisie ? Du moins c’est ce qui est espéré par des milliers de consommateurs. En effet, la Tunisie a commandé 47 mille tonnes de sucre qui couvriront la demande jusqu’à début octobre a fait savoir le Président directeur général de l’Office du Commerce de la Tunisie (OCT), Elyes Ben Ameur.

Des camions chargés de 20 mille tonnes de sucre en provenance de l’Algérie ont commencé par affluer samedi, a ajouté le responsable dans une déclaration à l’agence TAP, précisant que l’office, qui assure le monopole de l’importation du sucre, a déjà procédé à la distribution de cette quantité auprès des grandes surfaces, des industriels et des commerçants de gros.

Le responsable a encore indiqué qu’un autre navire chargé de 27 mille tonnes de cette denrée alimentaire est attendu le 16 septembre au port de Bizerte afin de couvrir les besoins de 27 jours de consommation nationale, sachant que les tunisiens consomment 1000 tonnes par jour et 360 mille tonnes par an.

Revenant sur les facteurs qui sont à l’origine de la pénurie du sucre, ce produit de base observé ces trois dernières semaines dans le pays, le PDG de l’OCT a indiqué que ce manque est causé par la flambée des prix du sucre sur le marché mondial suite aux effets de la guerre en Russo-ukrainienne, outre l’envolée du dollar.

Selon lui, le prix du sucre variait entre 360 dollars et 400 dollars la tonne en 2021, contre 700 dollars actuellement, ce qui a impacté le stock national d’approvisionnement.

Outre la hausse des prix à l’échelle mondiale, le responsable a fait savoir que l’un des fournisseurs qui était supposé fournir 22 mille tonnes de sucre afin de couvrir les besoins nationaux au titre des mois de juillet et d’août, n’a pas respecté les clauses du contrat qui le lie avec l’Etat tunisien, faisant remarquer que la Tunisie importe cette denrée essentiellement des sociétés internationales de négoce de matière premières (société de trading) qui, à leur tour, s’approvisionnent du Brésil et de l’Inde.

D’après Elyes Ben Ameur, l’Office du commerce a entrepris les mesures nécessaires afin de pallier la pénurie du sucre au titre de la prochaine période, évoquant notamment l’octroi aux industriels d’autorisations spéciales d’importation de cette matière première et le renforcement de la production nationale.

Le chargé d’information au ministère du Commerce et du Développement des Exportations, Mohamed Ali Ferchichi, lors d’un point de presse tenu, mercredi, au siège de l’Institut National de la Consommation (INC), avait indiqué, le 31 août dernier que la Tunisie compte importer près de 80 mille tonnes de sucre, dont 50 mille tonnes durant la prochaine période, et ce, dans l’objectif de faire face à la pénurie de ce produit de base subventionné.

Tekiano avec TAP