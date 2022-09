Exposition ‘Image Magie; confessions sous les plis’ de Adnène Hadj Sassi à TGM Gallery

L’exposition ‘Image Magie ; confessions sous les plis’ de Adnène Hadj Sassi est prévue à TGM Gallery sis La Marsa du 15 au 30 septembre 2022. L’exposition rassemble des oeuvres du plasticien tunisien.

TGM Gallery a réservé cette fois ci une place à ce plasticien qui dans son travail artistique, nie toute intervention aléatoire. Il s’est donné une vocation didactique en privilégiant la présentation de grands mouvements de la peinture tunisienne plutôt que les solos shows, lit-on dans le communiqué partagé par TGM Gallery.

L’artiste Adnène Hadj Sassi est présenté comme plasticien, discret et modeste. Dans son travail que l’on pourrait croire né du hasard artistique, il nie toute intervention aléatoire.

Dès le départ, il domine le sujet, que ce soit l’aquarelle, rapide et sans regret, le dessin à la poudre graphite que la main caresse pour la révéler, ou encore l’acrylique dont la matière est soumise au frottage pour dégager des plages de lumière, mais aussi des visages, des personnages, anges ou démons, succubes ou incubes, monstres ou génies des bois et forêts…

« L’outil, graphite, peinture ou aquarelle, le support, toile ou papier, entre à 80% dans l’œuvre. Il inspire, guide, révèle, à sa propre personnalité. L’artiste ne fait que danser avec lui. » a-t-il coutume de dire. Mais on ne pourra nier qu’il y ait une part de magie dans son œuvre.

“Adnène Hadi Sassi navigue dans l’inachevé, mélange les genres, se permet de ne pas trancher en faveur de l’un ou de l’autre ; et nous livre ses doutes, ses plaisirs ou son désarroi”, avait écrit Aïcha Filali.

Adnène Hadj Sassi est né le 17 septembre 1961 à Sfax. Depuis 1996, il enseigne les arts plastiques à l’Institut Supérieur des Beaux-arts de Tunis. Il organise sa première exposition personnelle à Ghomrassen . Titulaire d’un DEA en arts plastiques, il participe régulièrement à des expositions en Tunisie et à l’étranger. Il a remporté le premier prix du Ministère de la culture en 2002. Pendant plus d’une décennie, Adnène Hadj Sassi anima l’atelier peinture au sein du Centre des Arts Vivants de Radès.

