Météo en Tunisie : températures stables, possibilité de cellules orageuses

La Météo en Tunisie indique des températures stables pour la journée du mardi du 13 septembre 2022. Les maximales oscilleront entre 30°c et 35°c dans les régions côtières et les hauteurs et entre 36°c et 41°c dans le reste des régions.

Possibilité de cellules orageuses dans le centre et le sud, et ce, dans certains délégations de l’est. Le Temps sera nuageux dans le reste des régions.

Vents faibles à modérés avec une vitesse de 40 km/h près des côtes.

La Mer sera agitée dans le nord et peu agitée à ondulée dans les côtes de l’est.