Pour l’année scolaire 2022 – 2023, l’inscription en ligne des élèves des établissements éducatifs privés sur le site du ministère est obligatoire. Elle permet l’octroi de l’identifiant unique. L’inscription en ligne des élèves des écoles privées de Tunisie a démarré le 13 septembre et se poursuit jusqu’au 30 septembre 2022 précise le ministère de l’éducation dans un communiqué.

Cette inscription en ligne est obligatoire et permet l’obtention d’un identifiant unique pour chaque élève dans un établissement éducatif privé. L’inscription concerne les élèves du primaire, de collège et de l’enseignement secondaire et ce à partir de la 2ème année primaire jusqu’au baccalauréat.

L’inscription en ligne est effectuée sur le site https://prive.education.tn.

La rentrée scolaire 2022 – 2023 en Tunisie se fait à partir du jeudi 15 septembre. L’inscription en ligne des élèves dans les établissements éducatifs étatiques est clôturée.

