L’observatoire national de la sécurité routière lance des campagnes de sensibilisation à l’occasion de la rentrée scolaire. Ces campagnes de sensibilisation visent à réduire la vitesse des automobilistes devant les établissements éducatifs.

Organisée à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023 en collaboration avec des structures de la société civile, cette action vise à impliquer les parents et le cadre éducatif dans la sensibilisation des enfants aux dangers de la route, souligne un communiqué publié mercredi sur la page officielle de l’ONSR.

L’observatoire appelle les conducteurs à réduire la vitesse autant que possible aux alentours des établissements éducatifs de Tunisie, à ne pas stationner leurs véhicules dans des lieux interdits et à donner la priorité de passage aux élèves. L’ONSR appelle le cadre éducatif à bien s’organiser pour garantir la sécurité des élèves à l’entrée et à la sortie des établissements. ” Tous les parents sont également appelés à respecter le code de la route afin que leurs enfants fassent de même “, lit-on encore.

Tekiano avec ONSR