Ooredoo célèbre la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 avec une nouvelle image de marque

Sponsor officiel de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022, Ooredoo Tunisie a organisé, jeudi 15 septembre 2022, une cérémonie en l’honneur des médias tunisiens pour célébrer, dans une ambiance festive et pleine de surprises, cet événement historique et exceptionnel.

Toujours proche de ses partenaires, Ooredoo a saisi cette opportunité pour remercier les médias pour leur soutien continu tout au long de ses 20 ans. Cela a été aussi une occasion de célébrer cet événement grandiose et de permettre à 6 journalistes présents de gagner un pack complet pour assister aux festivités et matchs de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 et encourager l’équipe tunisienne de football.

L’événement a également été marqué par le lancement du nouveau positionnement de la marque et de la nouvelle identité visuelle qui promet beaucoup de nouveautés et de progrès.

« Upgrade Your World » correspond parfaitement à la philosophie et à la stratégie d’Ooredoo, qui continue d’évoluer à travers le temps.

La nouvelle signature valorise pleinement le progrès humain et reflète pleinement l’engagement de l’opérateur à toujours aller de l’avant.

« Notre devise chez Ooredoo est de nous développer continuellement. Être sponsor du plus grand événement sportif ne peut que nous encourager à présenter les meilleurs services et opportunités à nos clients. Cet événement coïncide avec le lancement de notre nouveau slogan et logo. Cette transformation renforcera notre position dans les années à venir en tant que marque leader. Notre nouveau slogan “Upgrade Your World” résume donc parfaitement notre mission, qui vise à placer nos équipes et nos clients au cœur de nos priorités. C’est aussi notre promesse de les accompagner, et de leur permettre d’avoir toujours une longueur d’avance », a déclaré Mansoor Rachid Al Khater, PDG d’Ooredoo Tunisie.

De son côté, Sunil Mishra, directeur marketing d’Ooredoo Tunisie, a également déclaré : «Ce nouveau positionnement permettra à nos clients d’explorer de nouvelles aventures. Nous avons tous un besoin constant de progrès que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle et nous continuerons à investir dans le développement de nos produits et services innovants afin de répondre aux attentes de nos clients».

Audacieuse, vibrante, distinctive et améliorée, la nouvelle identité visuelle d’Ooredoo dégage le même esprit et la même passion pour lesquels l’entreprise est célébrée et reflète son attitude avant-gardiste.

« Upgrade Your World » avec Ooredoo!