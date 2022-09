Spectacle “Les Toiles Musicales d’Hasdrubal” à Yasmine Hammamet

La Zone touristique Yasmine Hammamet abritera, le samedi 24 septembre 2022, “Les Toiles Musicales d’Hasdrubal” qui est un spectacle onirique, mariant peinture, musique et poésie, en présence de prestigieux concertistes internationaux.

Les grandes lignes de cette manifestation à vocation culturelle et touristique ont été dévoilées au cours d’une conférence de presse tenue ce week-end à Hammamet.

Ce spectacle qu’abritera l’hôtel Hasdrubal (à 19h), verra la participation de la Soprano Aïda Niati, des pianistes Stéphanie Fontanarosa et Jean-Cyrille Gandillet, des violonistes Patrice Fontanarosa, Zied Zouari et Gersende Mondani et du violoncelliste Laurent Jost.

Ce dernier est un violoniste français de renom qui assure la direction musicale de la Fondation internationale Hasdrubal, initiatrice de l’évènement. Dirigée par le tunisien Ridha Laamouri, cette Fondation est dédiée aux Arts, à la Culture et à la production d’artistes de renommée internationale.

Laurent Jost a annoncé que “Les Toiles Musicales d’Hasdrubal” est une tentative d’établir un dialogue entre les toiles exposées à l’hôtel Hasdrubal et les œuvres musicales qui seront interprétées. L’hôtel en question abrite une collection privée de plus de 2000 œuvres de grands artistes plasticiens tunisiens et arabes.

Au menu, des lectures de poésie et de textes pour des sommités de la Littérature internationale, à l’instar des Français Charles Baudelaire (poète), Paul Verlaine (écrivain-poète), Victor Hugo (poète, romancier et dramaturge).

A travers ces lectures, un dialogue artistique sera créé entre musique, arts plastiques et poésie et où la créativité du musicien, du plasticien et du poète se rejoignent dans une belle harmonie entre les notes, les couleurs et les lettres.

Le directeur musical a parlé d’un spectacle réalisé au terme d’un travail de recherche, sur plusieurs mois, dans une tentative de cerner une certaine harmonie artistique entre œuvres picturales, musique classique et poésie.

Pour sa part, Ridha Laamouri, est revenu sur les actions de la Fondation qui oeuvre depuis 2017 à promouvoir l’hôtellerie à travers des spectacles organisés dans l’hôtel lieu du spectacle qui abrite une riche collection d’œuvres.

Le but de cette démarche est de faire de l’hôtel un espace pour les arts et la culture offrant un service de qualité et un cadre agréable pour le visiteur étranger, notamment, a-t-il expliqué.

A cet effet, Laurent Just a fait savoir qu’il assure la direction musicale de la Fondation Hasdrubal à travers des manifestations musicales saisonnières et en vue d’appuyer les objectifs de la Fondation qui oeuvre à promouvoir les arts et la culture.

Un accord de partenariat a été conclu entre la Fondation Hasdrubal et le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, avec l’appui de l’ambassade de France en Tunisie, a encore indiqué ce musicien, lauréat du premier Prix du Concours National Radio France.

Cet accord devra ouvrir de larges perspectives pour les musiciens tunisiens à travers la participation à des ateliers de musique dirigés par des artistes internationaux et qui sont spécialement orientés aux étudiants des instituts supérieurs de musique en Tunisie.

Le violoniste Zied Zouari assurera la coordination du programme de ces ateliers et le choix des candidats pour la partie tunisienne.