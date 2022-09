Tunisie – Ministère de l’éducation : Réouverture des candidatures pour l’accès aux collèges et aux lycées pilotes

Le ministère de l’éducation a annoncé, lundi 19 septembre 2022, la réouverture, exceptionnellement, des candidatures pour l’accès aux collèges pilotes et aux lycée pilotes, dans les limites de la capacité d’accueil au profit des élèves qui ont réussi le concours d’accès aux collèges pilotes et le concours d’accès aux lycées pilotes (session 2022) et qui n’ont pas été affectés.

Selon un communiqué rendu public, le ministère ouvrira, à partir de ce mardi 20 septembre et jusqu’au 23 septembre en cours, le site consacré à l’orientation pour les élèves ayant réussi les concours de la 6e et de la 9e année, www.edunet.com.

Le ministère a publié, dans le même communiqué, la liste des établissements disposant de places .