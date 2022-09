Le film Tunisien Gadeha , Une seconde vie au cinéma en Tunisie dès le 28 septembre (B.A. & Synopsis)

Le film Tunisien Gadeha , Une seconde vie du réalisateur Anis Lassoued sera projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du mercredi 28 septembre 2022.

Le long-métrage de fiction “Gadeha – Une seconde vie” qui a raflé plusieurs prix dans des festivals internationaux réunit les acteurs Yassine Tormsi, Ahmad Zakaria Chiboub, Jamel Laroui, Chema Ben Chaabene, Dorsaf Ouertatani, Anissa Lotfi, Lilia Zaidi, Mohamed Marga et Ahmed Amri.

Synopsis du film Gadeha: Victime d’un accident de la route, Gadeha, 12 ans, se retrouve à l’hôpital. Sans le sou, sa mère Borkana, reçoit l’aide de Malika et Moez, un couple qui paye les frais d’hospitalisation de l’enfant et offre un toit à la famille démunie. Une amitié nait entre Gadeha et leur fils, Oussama, 11 ans. Mais Gadeha découvre le secret du changement de niveau de vie de sa famille…

Bande-annonce du film Gadeha :

ﭬﺪﺣﺔ A SECOND LIFE, est le premier long-métrage de fiction (2022) du réalisateur Anis Lassoued connu pour son court-métrage multi-primé “Les souliers de l’aid”. Le film Gadeha a reçu la mention spéciale du Jury à la 43ème édition du Festival International du Film du Caire, le prix du meilleur Scénario au Malmo Arab Film Festival et le Golden Slippers du Meilleur Long-métrage à la 62ème édition de Zlin International Film Festival pour l’Enfance et la Jeunesse.

Le nouveau film tunisien Gadeha est destiné aux publics de toutes tranches d’âges.

