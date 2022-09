Météo en Tunisie : baisse des températures

La Météo en Tunisie est marquée par une baisse continue des températures qui sera enregistrée mercredi 21 septembre 2022. Les maximales seront comprises entre 27 et 32 degrés dans le nord, les hauteurs et les zones côtières, et entre 33 et 37 degrés dans le reste des régions et atteignant 40 dans l’extrême sud.

L’activité du vent se poursuit relativement près des côtes et la mer sera généralement agitée.Le Ciel sera partiellement nuageux à nuageux dans les régions de l’ouest avec des pluies orageuses dans l’après-midi.