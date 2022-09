Mirath:Music est une exposition sonore itinérante qui débarque en Tunisie après un passage au Soudan, Jordanie et Allemagne. Proposée par le Goethe-Institut de Tunis, l’exposition se tiendra dans ses jardins du 26 septembre au 1er octobre 2022 et invitera le public à venir découvrir les créations musicales de sept artistes d’Asie occidentale, d’Afrique du Nord et du Nord-Est.

L’exposition sonore Mirath:Music s’appuie sur une approche curatoriale expérimentale unique adoptant les points de vue individuels des artistes participants sur cette thématique, et les montre jouer avec des éléments musicaux issus de lieux distincts et d’époques différentes. Elle est réalisée grâce à la participation de musiciens et des antennes de l’Institut Goethe de sept pays différents : l’Algérie, le Soudan, la Tunisie, la Palestine, l’Irak, le Liban et la Jordanie.

L’exposition a été produite selon une approche dirigée par les artistes. En avril 2021, les artistes y participant se sont réunis dans un atelier en ligne pendant six jours pour discuter de divers aspects liés au patrimoine musical de la région, échanger des idées et ainsi mettre au point la ligne directrice du concept qui sous-tend l’exposition.

À l’issue de ce processus, les artistes ont décidé de laisser libre cours à une diversité d’approches artistiques dans le traitement du patrimoine musical et de travailler, chacun de son côté, avec les différentes traditions musicales auxquelles il/elle est personnellement attaché.e. Le fil conducteur de leurs idées s’est avéré être le suivant : une expérience et une compréhension commune de leur patrimoine musical, profondément ancré dans le contexte sociopolitique dans lequel ils évoluent.

De ce processus de travail engagé sont nées 14 pistes musicales. Dans ces titres, chaque artiste a travaillé avec des matériaux propres au patrimoine musical de sa région, chacun à sa manière, très distinctive, poussant, dans ses compositions, le patrimoine musical plus loin dans ses retranchements.

A ces morceaux s’ajoute une production collective, qui rassemble la diversité artistique et musicale reflétée dans cette exposition et la cristallise dans un titre commun. Quant aux textes de l’exposition, ils ont été rédigés conjointement par l’artiste et l’éditeur, Christina Hazboun.

L’interview des artistes de Mirath:Music en vidéo :

L’exposition Mirath:Music se tiendra au jardin du Goethe-Institut de Tunisie sis 6, Rue du Sénégal Belvédère Tunis, du 26 septembre au 1er octobre, de 16h à 20h. L’entrée libre et gratuite sans réservation.

Tekiano avec Goethe-Institut Tunis