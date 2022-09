Jaou Photos : Rencontres, concerts et expositions accessibles à tous du 06 au 20 Octobre

Jaou Photos, un festival artistique centré sur la photographie en Tunisie, se déroule pour sa 6ème édition du 06 au 20 Octobre 2022. Organisée par la fondation Kamel Lazaar et l’Institut Français de Tunisie, la conférence de presse de cette 6ème édition qui se tient sous le slogan “Le corps dans tous ses états” , s’est déroulée dans l’ancien local de la Bourse de travail de Tunis, un magnifique bâtiment juxtaposant la station TGM et qui va accueillir plusieurs événements.

Plus d’une centaine d’artistes en provenance de 40 pays vont meubler cette manifestation artistique de grande envergure qui va meubler pas moins de 15 espaces ouverts et fermés en plus de plusieurs rues à Tunis, Sousse et Sfax. Lina Lazaar, présidente de la Fondation Kamel Lazaar (KLF) et curatrice de Jaou Photo, précise que des thèmes en lien avec le corps et la photo seront abordés comme la danse, le théâtre, le cinéma et la musique.

L’exposition phare de Jaou photo 2022 sera “Witness of Change”, une exposition en plein air qui ouvrira le bal à l’ancienne bourse de travail de Tunis jeudi 06 octobre 2022.

Jaou Photo a pour ambition de fluidifier l’accès aux arts contemporains, tout en créant une atmosphère festive autour de l’évènement, précise Lina Lazaar, ajoutant que Jaou Photo sera dorénavant un festival biannuel, qui se produira tous les deux ans, avec pour langage principal celui de l’image et de l’image en mouvement.

JAOU Photo invite tous les publics à se déplacer pour assister aux Rencontres, aux concerts et aux performances artistiques, tout en laissant l’effet de la surprise faire son effet! JAOU Photo célèbre l’effet de surprise, honore tout le chemin qu’a fait l’Homme sur terre et invite les communautés de tous bords à se rencontrer, à échanger et a capturer le moment. Bande annonce de Jaou Tunis 2022:

Au croisement des espaces méditerranéen, arabe et africain, “Jaou Photo” a pour ambition de réunir artistes photographes et artistes de tous bords, galeristes, critiques d’art, collectionneurs, intellectuels, universitaires et journalistes autour d’une manifestation d’envergure internationale et de rencontres constructives. 300 étudiants des écoles beaux arts en Tunisie seront invités pour assister aux différentes manifestations prévues dans Jaou Photo dans une optique à faire participer la jeunesse tunisienne.

Jaou Photo est organisé par FKL en partenariat avec la ville de Tunis, le ministère des Affaires Culturelles, les ambassades Suisse et de France en Tunisie, l’IFT, le Goethe Institut et l’Institut culturel italien à Tunis, l’ONTT, Tunisair et Tounes Wejhatouna.

I.D.