Ou regardez le match amical Tunisie – Comores, du 22 septembre 2022

Le onze national affrontera en match amical, aujourd’hui jeudi 22 septembre 2022, son homologue des Comores, et ce dans le cadre de la préparation des Aigles de Carthage pour la Coupe du Monde – Qatar 2022.

Le match se déroulera en France, au stade Omnisports du Chemin de Ronde à Croissy sur Seine, et ce à partir de 15h30.

Voici la formation probable de Jalel Kadri : Bechir Ben Said, Mohamed Drager, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Ali Maaloul, Aïssa Laidouni, Ellyes Skhiri, Ferjani Sassi, Anis Ben Slimane, Wahbi Khazri (c) et Taha Yassine Khenissi.

Le match sera diffusé sur la chaîne nationale tunisienne.