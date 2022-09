Jasmin Open Tunisia à Monastir : écrans géants et transmission à la TV du 1 au 9 octobre

Jasmin Open Tunisia sous le slogan “Driven by the impossible” (poussé par l’impossible) est prévu du 1er au 9 octobre 2022 à Monastir. Ce tournoi féminin (250 points) doté de 250 000 dollars est organisé pour la première fois en Tunisie. Ons Jabeur, n°2 mondiale, qui a milité de son côté pour que ce tournoi international se déroule en Tunisie et au Sahel sera la joueuse la plus en vue de l’Open des Jasmins, en plus de l’italienne Martina Trevisan (n° 27 mondial) et la française Kristina Maldenovic (n°135 mondial).

La présidente de la Fédération tunisienne de tennis, Selma Mouelhi a déclaré que la Tunisie accueillera pour la première fois un tournoi de cette envergure, après avoir organisé des tournois de 15 000 dollars de dotation.

Le tournoi Jasmin Open Tunisia de Monastir sera totalement différent à tous les niveaux, non seulement il réunira au tableau final 32 joueuses parmi les 100 meilleures mondiales, mais aussi il se déroulera sur un court central d’une capacité d’accueil de 2500 supporters, outre les courts annexes.

L’acquisition des billets pour assister aux matchs de tennis de Jasmin Open Tunisia sera accessible au public tunisien, mais la capacité limitée du court central a obligé le comité d’organisation à placer des écrans géants pour suivre les matches de l’extérieur outre la couverture télévisée du tournoi.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, a souligné que l’accueil de Jasmin Open Tunisia était comme un rêve difficile à réaliser compte tenu de l’ampleur des défis posés. Il s’organise en Tunisie grâce au partenariat public-privé, la participation d’Ons Jabeur donnera au tournoi d’autres dimensions. Par ailleurs, Les réussites de la championne Tunisienne Ons Jabeur ont coïncidé avec une augmentation remarquable du nombre des jeunes pratiquants du tennis.

Ons Jabeur, la tenniswoman tunisienne finaliste de l’US Open 2022 et n°2 mondial, a déclaré de son côté: “J’espère que cette édition sera à la hauteur des attentes sur tous les plans, et je ne ménagerai aucun effort pour présenter le meilleur jeu et atteindre la finale, et pourquoi pas gagner ce tournoi, puisque je bénéficierai du soutien des supporters tunisiens”.

Tekiano