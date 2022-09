Journées sans voitures à Sfax et Chihia les 24 et 25 septembre, programme

Des Journées sans voitures seront organisées Sfax et Chihia les 24 et 25 septembre sous le slogan “Smarter Sfax”. La manifestation “Journées sans voitures”, qui s’inscrit dans cadre de la journée mondiale sans voiture célébrée à la date du 22 septembre de chaque année.

Le directeur général du développement urbain à la municipalité de Sfax, Riadh Haj Taieb a indiqué que cette manifestation vise à réduire les émissions de gaz des voitures, économiser l’énergie, améliorer la qualité de vie et inciter à un retour vers le transport propre.

Le centre-ville de Sfax, devant le Palais municipal et le centre-ville de Chihia en face de la municipalité de la place seront interdits à la ciruclation lors du deuxième jour de la manifestation. Programme des journées sans voitures les 24 et 25 septembre à Sfax et Chihia:

La manifestation ” Journées sans voiture ” s’inscrit dans le droit fil du projet de transport intelligent à Sfax, mis en œuvre entre les municipalités de Sfax et de Chihia, sur quatre ans (2022-2026), avec des fonds d’une valeur de 17 MD.

Tekiano