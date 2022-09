Lancement du 4ème cycle d’Ignite Tunisia dédié aux structures d’accompagnement publiques

Le 4ème cycle d’Ignite Tunisia dédié aux structures d’accompagnement publiques est lancé. Ignite Tunisia est un programme de renforcement de capacités de 27 structures d’accompagnement régionales en Tunisie, lancé par Flat6Labs; la principale société de capital-risque d’amorçage de la région Afrique du Nord et Moyen-orient, financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France dans le cadre du projet “Innov’i-EU4Innovation”.

À travers ce programme,Flat6Labs vise à créer une dynamique régionale dans l’écosystème entrepreneurial et à décentraliser les compétences et les expertises du domaine vers les régions.

Jusqu’à aujourd’hui, 3 cycles ont déjà été lancés donnant ainsi l’opportunité à 20 structures d’accompagnement de 15 régions de la Tunisie de bénéficier de sessions de formation et de workshops animés par des experts nationaux et internationaux dans différents domaines afin de développer des programmes d’accompagnement adaptés aux besoins de leurs communautés à implémenter dans leurs régions.

Et pour son 4ème cycle, dont l’appel à candidature a été lancé en juillet 2022, Flat6Labs Tunisia a décidé de focaliser ses efforts pour soutenir les structures d’appui à la création d’entreprise du secteur public souhaitant ainsi les rapprocher des autres acteurs de l’écosystème entrepreneurial et de les accompagner dans l’amélioration des programmes offerts à leurs communautés respectives.

Après une phase de sélection, 15 structures ont été sélectionnées pour participer au bootcamp organisé par Flat6Labs Tunisia du 5 au 7 septembre à Tunis dans l’objectif de leur donner un aperçu du programme d’accompagnement proposé. Des pépinières d’entreprises, des centres d’affaires et des établissements universitaires ont bénéficié durant ces 3 jours d’une série de sessions de formation et d’échange couvrant différentes thématiques autour de l’entrepreneuriat.

Les participants ont également été accompagnés par des sessions de pitch en groupe et individuels afin d’améliorer leurs propositions de programmes d’accompagnement avant de passer par le comité de sélection tenu le 8 septembre.

En effet, ce comité; composé d’experts de l’écosystème entrepreneurial, avait pour rôle d’évaluer les présentations et de déterminer les 7 structures qui feront parti du 4ème cycle d’Ignite Tunisia pour une durée de 4 mois leur permettant ainsi de développer leur programme tout en profitant des outils mis en place par Flat6Labs Tunisia et de son réseau étendu d’experts, de mentors et d’investisseurs.

S’apprêtant à commencer l’aventure et à être accompagnées pour la structuration de leurs programmes, les 7 structures d’appui sélectionnées sont :

● ISBAN :

L’Institut Supérieur des Beaux Arts de Nabeul (ISBAN) est un établissement scientifique relevant de l´Université de Carthage, qui a été créé en 1988. L’ISBAN forme des étudiants designers, futurs entrepreneurs ou artisans, à la conquête des industries créatives et culturelles, issus de 5 masters professionnels différents.

● Centre d’affaires de Beja

Le centre d’affaires de Béja est un établissement public d’intérêt économique sous tutelle du ministère de l’industrie et des mines et de l’énergie créé en 2005; Étant un organisme d’appui régional important dans la sphère entrepreneuriale, le centre d’affaires de Béjà fournit aux promoteurs ,investisseurs et ceux qui souhaitent lancer leurs propres projets l’encadrement, l’accompagnement et le soutien nécessaires dans les diverses phases de réalisation de leurs projets et les solutions les plus adéquates selon les cas

● ISET BEJA – 2IA :

2IA est un programme instauré au sein de l’Institut supérieur des études technologiques de Béja – ISET Béja afin d’initier les étudiants à l’entrepreneuriat et de les accompagner à créer leur propre projet. Chaque année, en moyenne plus de 1000 étudiants s’inscrivent à l’ISET Béja et plus de 300 diplômés sont présents sur le marché du travail. Le corps professoral se compose de plus que 80 enseignants. Elle délivre une licence dans les spécialités suivantes: génie mécanique, génie électrique et génie informatique.

● Centre d’affaire de Monastir

Le centre d’affaires de Monastir est une structure publique d’appui à la création d’entreprise. Il œuvre à l’appui à la création et le développement des entreprises dans les différents secteurs d’activités.

● Centre d’affaire de Mahdia

Le Centre d’affaires de Mahdia est un organisme d’appui à l’entrepreneuriat et la création d’entreprise sous la tutelle du ministère de l’industrie et des mines. Il accompagne les jeunes promoteurs de la région pour la réussite de leurs projets d’entreprise.

● Groupe de Pépinières d’Entreprise Kasserine, Gafsa, Tozeur :

Les pépinières d’entreprises de Kasserine, Gafsa et Tozeur font partie du Réseau National des pépinières d’entreprises sous la tutelle de l’APII. Elles offrent des prestations de formation et d’accompagnement au profit des porteurs des idées de projets de la région en leur assurant des ateliers pratiques sur l’initiative entrepreneuriale et en les accompagnant individuellement jusqu’à la finalisation de leurs études de projets et la mise en relation avec les structures de financement.

Les pépinières offrent également la prestation de l’hébergement au profit des entreprises en démarrage.

● Groupe de Pépinière Zaghouan Terre d’Entreprendre, ISTIC Borj Cedria, et Nabeul Elan Technologique :

Ce groupe de pépinière fait partie du Réseau National des pépinières d’entreprises sous la tutelle de l’APII. Chacune dans leurs régions, elles offrent des prestations de formation et d’accompagnement au profit des porteurs des idées de projets en leur assurant des ateliers pratiques sur l’initiative entrepreneuriale et en les accompagnant individuellement jusqu’à la finalisation de leurs études de projets et la mise en relation avec les structures de financement.

Tekiano avec communiqué