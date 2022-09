Marathon Nourane 2022 sous le slogan Courir Contre le Cancer

Le Marathon Nourane se déroule pour sa nouvelle édition 2022 sous le slogan Courir Contre le Cancer. Ce marathon organisé par l’association NOURANE pour la prévention des maladies cancéreuses s’insère dans le cadre de l’Octobre Rose. Il se déroule dimanche 09 octobre 2022 à partir de 8H et le point de départ sera donné à à l’avenue Habib Bourguiba de Tunis.

Cette manifestation comprendra deux courses : un semi-marathon de 21 km pour les runners confirmés et une course familiale de 5km. Vous pouvez vous inscrire pour participer à la course sur le site de la 7ème Edition du Marathon Nourane . La participation aux frais d’organisation est fixée à trente dinars (30 DT) pour l’inscription au marathon + un dossard + un T-shirt.

L’acteur et réalisateur Dhafer El Abidine, sera le parrain de cette session

Nourane est une association Tunisienne, créée en mars 2016 , qui œuvre pour la prévention des maladies cancéreuses. Le cancer du sein est le 1er cancer féminin en Tunisie, il représente 30% des cancers de la femme. Chaque année, on diagnostique entre 800 et 1500 nouveaux cas. Une femme sur 8 est actuellement touchée par le cancer de sein, et ce chiffre pourrait augmenter à 1/7 d’ici 20 ans.

L’objectif du Marathon Nouran 2022 est la collecte de fonds pour l’acquisition du Véhicule Nourane équipé d’un Mammographe, qui sera le premier de son genre à aller dans tontes les régions de la Tunisie pour le dépistage du cancer du sein. Le coup d’envoi des deux courses sera donné à la Place du 14 Janvier, av. Habib Bourguiba, à 9H00. Pour plus d’informations, consultez la page facebook Nourane pour la prévention du cancer

