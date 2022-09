Le projet Employment4Youth sera lancé bientôt, c’est ce qui est annoncé par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie (MIME) qui organise en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), au Golden Carthage Hotel – Gammarth, une cérémonie à cet effet.

Le lancement du projet « Employment4Youth – L’Industrie 4.0 pour favoriser l’emploi des jeunes en Tunisie et en Côte d’Ivoire » est prévu pour le 30 septembre 2022. La cérémonie, qui aura lieu sous le patronage de S.E. Madame Neila Nouira Gongi, ministre de de l’Industrie, des Mines et de l’Energie de la Tunisie, a pour objectif de présenter les modalités opérationnelles de la mise en œuvre de ce projet, ses objectifs, ses composantes et ses activités. Un mémorandum d’entente sera également signé entre les deux parties.

Ledit projet, financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), s’étalera sur trois ans et sera mis en œuvre par le MIME en collaboration avec l’ONUDI.

Il favorisera une demande accrue de travailleurs qualifiés et soutiendra les jeunes et d’autres à s’engager dans de nouvelles opportunités en améliorant l’accès à la technologie, aux compétences et aux informations sur les emplois et les perspectives de développement.

Par conséquent, le projet permettra d’améliorer la compétitivité des entreprises industrielles et leurs insertions dans des chaines de valeurs fixés par la stratégie industrielle et d’innovation à l’horizon 2035, et ce à travers le renforcement de l’écosystème entrepreneurial et à l’amélioration de la formation et à l’insertion sur le marché du travail.

« Employment4Youth » devra donc aider la Tunisie et la Côte d’Ivoire à accroître la compétitivité des PME et la création de l’emploi en plus d’améliorer les conditions de travail des jeunes en consolidant un écosystème d’économie numérique. Le large impact envisagé de cet objectif contribuera à une transformation structurelle de l’économie en Tunisie et jettera les bases de cette transformation en Côte d’Ivoire dans les secteurs ciblés, conduisant ainsi à la création d’emplois durables.

Tekiano avec communiqué