Bilel Jamoussi, candidat à la présidence du Bureau de normalisation des télécommunications de l’UIT  

Dr. Bilel Jamoussi est le seul candidat à la direction du Bureau de normalisation de l’Union internationale des télécommunications (UIT), un poste jamais occupé par un ressortissant du continent africain depuis la création de l’institution en 1865.

La candidature du Dr Jamoussi est soutenue aussi bien par l’Union africaine, mais aussi par la Ligue des Etats arabe et l’Organisation de la coopération islamique, ce qui lui donne une large base de soutien pour remporter cette élection prévue à Bucarest en Roumanie, les 29 et 30 septembre 2022.

Avec sa carrière internationale distinguée et reconnue dans le secteur de normalisation des télécommunications : 12 ans d’expérience dans ce bureau en tant que chef du département des groupes d’étude et 15 ans dans le secteur privé en tant que directeur des normes chez Nortel Canada et aux États-Unis, Dr. Jamoussi semble qualifié pour le poste de directeur du Bureau de normalisation des télécommunications.

T.B.