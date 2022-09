Les Tunisiens Qui Sont-Ils? D’où Viennent-Ils? Les Révélations De La Génétique ; est le titre d’un nouvel ouvrage réalisé par un collectif sous la direction de professeure Amel Benammar Elgaaïed et édité chez Cérès.

Il s’agit d’une étude sur le peuplement ancien et récent de la Tunisie, sous éclairage génétique. Ce livre est le fruit de travaux effectués sur plus de 20 ans, par des membres du laboratoire de génétique immunologie et pathologies humaines de la Faculté des Sciences de Tunis. Partant de la diversité génétique des populations Tunisiennes actuelles, l’équipe du LGIPH a évalué et daté les apports d’origine subsaharienne, nord-africaine, moyen-orientale et européenne.

Les résultats de plusieurs recherches publiées sont synthétisés dans cet ouvrage collectif et apportent les éclairages suivants :

 Au Nord de l’Afrique, les métissages se sont effectués depuis les temps préhistoriques et ont déterminé la structure génétique des populations actuelles, les événements migratoires qui ont par la suite jalonné l’Histoire n’ayant fait qu’accentuer un socle génétique déjà diversifié.

 Les datations témoignent d’anciens flux de gènes sub-sahariens vers le Nord de l’Afrique au cours du Paléolithique. Sur ce socle sub-saharien, des formes spécifiquement nord africaines ont vu le jour particulièrement le chromosome Y berbère.

 Une composante ibérique datant de plus de 10 000 ans, est venue se greffer sur ce socle

africain/nord-africain. Cependant, cet apport européen ancien semble avoir été

exclusivement féminin. Le métissage ibéromaurusien est un deuxième processus à la base de l’identité génétique nord-africaine.

 Quant à l’apport moyen-oriental, il se serait surtout établi au cours des temps préhistoriques selon différentes vagues de migration qui ne se seraient pas réalisées de façon uniforme au Nord de l’Afrique, ni en Tunisie.

 Les Berbères, issus de ces multiples métissages préhistoriques inégalement répartis, sont génétiquement hétérogènes, malgré l’omniprésence du chromosome Y qui les caractérise. Ce qui nous amènerait à suggérer que le Berbère est une culture plutôt qu’une ethnie au sens génétique du terme.

 Au cours de l’Histoire, les mouvements de populations en Méditerranée se sont prolongés grâce à la culture maritime commerciale des Phéniciens. Ainsi, on retrouve à Sousse (Hadrumète) les traces de la dispersion du chromosome Y phénicien en Méditerranée.

 Plus récemment, l’expansion islamique, en particulier avec l’invasion des Hilaliens au XIème a enrichi la composante génétique moyenne orientale évaluée globalement à 25%. Les résultats génétiques obtenus sur des populations considérées d’origine arabe en Tunisie apportent des arguments de l’existence d’un métissage entre les populations berbères et les populations en provenance du Moyen-Orient, indiquant que l’orientalisation du Nord de l’Afrique et de la Tunisie est un processus ancien qui n’est ni un impact principalement culturel ni un remplacement démographique de la population berbère locale par une population arabe.

 Le dernier important mouvement de populations de l’Andalousie vers le Nord de l’Afrique a aussi été étudié. Les résultats indiquent que les Andalous installés en Tunisie sont les descendants des Nord Africains qui ont occupé l’Andalousie et qui l’ont quittée dix siècles plus tard. En effet, Tariq Ibn Ziyad qui a mené la conquête de la Péninsule Ibérique était d’origine berbère, et il aurait recruté la majorité de ses troupes au Nord de l’Afrique.

Une rencontre aura lieu vendredi 30 septembre 2022 à 17h30 à Entrepros Space (6 rue Hedi Khefacah – El Menzah 1) pour présenter ce nouvel ouvrage disponible pour la vente en ligne sur le site de Cérès éditions.

Docteur Amel Benammar Elgaaïed est spécialiste en Immunogénétique (Université Pierre et Marie Curie). Elle est chercheure à l’Institut Pasteur de Paris puis Professeure à la Faculté des Sciences de Tunis où elle dirige également le Laboratoire de Génétique, Immunologie et pathologies humaines (LGIPH).

Tekiano avec Cérès éditions