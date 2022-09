La Météo en Tunisie prévoit des Pluies orageuses sont prévues vers la fin de la journée de ce lundi 26 septembre 2022 dans les régions de l’ouest. Elles gagneront par la suite certaines délégations de l’est.

La vitesse des vents atteindra 60 km/h, ce qui requiert une vigilance. La Mer sera agitée à très agitée dans le nord.

Les Températures maximales oscilleront entre 26°c et 32°c dans le nord et le centre et entre 32°c et 36°c dans le sud.