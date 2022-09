Le dénominateur commun de toutes les politiques publiques devrait être l’inclusion sociale, estime R. Meddeb

Pour Radhi Meddeb, l’inclusion devrait être le dénominateur commun de toutes les politiques publiques. Elle doit être à la fois sociale, financière et économique. Il regrette donc «… nous ne travaillions pas suffisamment sur ces sujets-là », nous focalisant uniquement sur l’inclusion sociale. La véritable inclusion est la seule et l’unique solution à tous nos problèmes.

C’était dans le cadre d’une interview qu’il a accordée à nos confrères de wmc.

« Le gouvernement se débat dans tous les sens pour essayer de lutter contre la dégradation du pouvoir d’achat, reconnaît-il, mais il n’y arrive pas. Il n’en a plus les moyens ». Parce que selon lui, « la seule lutte qui vaille contre la dégradation du pouvoir d’achat des populations passe par plus de production et une montée dans les chaînes de valeur ».

Il estime qu’on ne peut pas distribuer durablement une richesse que nous n’avons pas créée. Nous sommes devenus un peuple qui produit peu et consomme beaucoup…, dit-il en substance.

