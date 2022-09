Les recherches Google des enfants les plus tendances cet été 2022: Big Floppa & Stranger Things

Les recherches Google des enfants, les plus tendances sur Youtube et les le moteur de recherche cet été 2022, concernent le mème Big Floppa & la série populaire de Netflix Stranger Things.

Dans une nouvelle étude publiée par Kaspersky, il est révélé les centres d’intérêts des enfants les plus populaires sur Internet pendant l’été 2022. Cette fois ci, les données ont été obtenues depuis les recherches Google et Youtube. Big Floppa arrive en tête des mèmes, et la quatrième saison de Stranger Thing a été la série la plus populaire de l’été.

Vidéos et musique liés à la série Stranger Things sur Youtube

Selon les statistiques, la quatrième saison de Stranger Things a battu un record absolu puisqu’elle a été visionnée pendant 287 millions d’heures dans la semaine du 23 au 29 mai 2022. Les enfants ont recherché non seulement des vidéos liées à la série, mais aussi les acteurs et les personnages qui jouaient les rôles principaux. Cette fois, les actrices les plus connues étaient Millie Bobby Brown et Sadie Sink.

La popularité de Stranger Things a également migré vers le domaine de la musique (les demandes de musique sur YouTube s’élèvent à 16 %). Les vidéos les plus fréquemment recherchées par les enfants sont “Chrissy, Wake Up”, une vidéo créée à partir de clips et d’images de la quatrième saison, ainsi que le titre Running Up That Hill (1985) de Kate Bush, qu’un des personnages principaux aime écouter.

Mèmes , réseaux sociaux et jeux vidéos populaires

Les enfants ont également exploré de nouveaux jeux, mèmes et blogueurs. Le mème le plus populaire, recherché sur Google par les enfants s’avère être Big Floppa – un cinquième (20%) de toutes les recherches de mèmes le concernaient.

Cet été, 33% des recherches Google des enfants étaient liées à Youtube, alors que divers services Internet représentaient 18% des recherches. Il est intéressant de noter que, cet été, les enfants ont davantage utilisé le site de réseau social créatif “DeviantArt” (6 %) que TikTok (5 %). DeviantArt est la plus grande communauté en ligne d’artistes ou d’amateurs d’art, et permet aux gens de se connecter à travers la création et le partage de l’art.

En dehors de cela, les jeux vidéo ont été l’une des catégories les plus populaires – leur part était de 10%. En particulier, Roblox est devenu le leader avec 33 % (de toutes les recherches liées aux jeux), très loin devant Minecraft (9 %), malgré son énorme popularité auprès des jeunes enfants. Une autre demande de recherche fréquente cet été a été le “Pokemon écarlate et violet” récemment lancé par Nintendo, qui a représenté 5% des recherches.

Le mème “Pink Sauce” est devenu un phénomène intéressant. Il est apparu sur TikTok et a été créé par le blogueur Chef.pii, qui a sorti une sauce rose pour la nourriture. Le produit a fait l’objet de quelques scandales, et la quantité de sauce contenue dans l’emballage ainsi que la qualité du produit lui-même ont été activement discutées.

Le rapport complet des intérêts des enfants en ligne.

Kaspersky a analysé les données anonymes fournies par les utilisateurs du logiciel de contrôle parental Kaspersky Safe Kids du 1er juin 2022 au 22 août 2022. Les données comprenaient des requêtes de recherche dans Google et YouTube.

