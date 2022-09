Match Tunisie – Brésil : Où regarder le match amical prévu au parc des Princes le 27 septembre

Le Match Tunisie – Brésil est prévu pour mardi 27 septembre 2022 au parc des Princes à Paris. Le match amical de la Tunisie qui affronte son homologue brésilien dans le cadre de ses préparatifs pour la coupe du monde Qatar 2022 se joue à 19H30.

Les Aigles de Carthage disputeront leur dernier match de préparation face aux multi-champions du monde et la grande nation incontestable du Football le Brésil, qui a remporté 5 coupes du monde entre 1930 et 2018. Le match Brésil-Tunisie sera joué ce soir au Parc des Princes à guichets fermés et nulle doute que les gradins porteront les couleurs rouges et blanches.

Le match Tunisie – Brésil sera transmis en direct live sur les chaines Al Kass et beinsports. Lien streaming du match Tunisie – Brésil www.alkass.net/alkass/live

Tekiano