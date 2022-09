La journée mondiale de la mer sera célébrée à la cité des sciences de Tunis. Cette journée s’inscrit dans le travail collectif de la protection du milieu marin et du développement durable accompli par différentes parties prenantes entre décideurs, scientifiques et société.

La journée mondiale de la mer sera l’occasion de mettre en évidence l’importance de la mer en tant qu’élément de vie, d’écosystème à protéger et en tant que moteur essentiel de l’économie mondiale lit-on dans un communiqué partagé par CST .

La vulgarisation des sciences et des technologies de la mer se place ainsi comme un outil principal dans la mission de sensibilisation et de révélation des différents aspects préoccupants et des défis économiques et environnementaux marins.

A cet effet, Cité des Sciences à Tunis (CST ) organise un événement dédié, vendredi 30 septembre 2022 en partenariat avec le Ministère de l’Environnement, l’Institut National des Sciences et des Technologies de la mer INSTM, le Centre de Recherches et des Technologies des Eaux (CERTE), l’Institut Pasteur de Tunis (IPT), ainsi que la société civile bien représentée par l’Association la Recherche en Action (REACT) et l’Association des Jeunes Chercheurs (AJC).

Les thèmes traitées dans cette session sont variés et concernent : les enjeux environnementaux de pollution marine, des littoraux sans plastique, et de dessalement sont exposés, les risques du transport maritime sur la santé humaine et surtout la problématique des eaux de ballast en relation avec le thème de l’année 2022 qui est « Des technologies nouvelles au service de transports maritimes plus écologiques».

Programme de la journée mondiale de mer le 30 septembre à la cité des sciences à Tunis:

Des startups en économie bleue sont au programme de cette journée. Ghassen Nouira, l’artiste franco-allemande qui travaille sur la Pourpre royale de Murex, exposera l’histoire de cette teinture vieille de 4000 ans et dont Carthage fut l’un des principaux producteurs, au temps des Phéniciens.

L’entrée à l’événement Journée mondiale de la mer est libre et gratuite.

Tekiano avec CST