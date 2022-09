Mastercard établi un record du livre Guiness avec Luis Figo et une panoplie de footballeurs

Mastercard a établi un record du LIVRE Guiness des Records™ pour le « plus haut match de football en altitude dans un vol parabolique » aux côtés de la légende du football Luis Figo et d’une équipe diversifiée de héros du football venus du Moyen-Orient, d’Europe et d’Amérique latine.

Ce match de football, le premier du genre, s’est déroulé à une altitude de 6166,1 m dans des conditions d’apesanteur, dans un endroit où aucun match n’avait encore eu lieu. Grâce à cette campagne, Mastercard célèbre l’amour du monde pour le football en portant la passion des fans pour le beau jeu à des niveaux sans précédent.

Le match hors du commun entre deux équipes de quatre joueurs a eu lieu le 20 août 2022. La légende du football Luis Figo était à bord avec sept autres joueurs sélectionnés pour gagner leur place dans ce vol historique. Le record a été présenté par un arbitre officiel du LIVRE GUINNESS DES RECORDS™ et attesté par deux témoins : Figo a manipulé sans effort le ballon sur un terrain de football de 75 mètres carrés spécialement aménagé à l’intérieur de l’avion.

La région Moyen-Orient/Afrique du Nord (MENA) était représentée par le capitaine de l’équipe, Hamad Mohammad Hassan du Qatar, un marché qui est devenu une plaque tournante mondiale de l’excellence sportive et une destination de premier plan pour les touristes et les amateurs de sport. Les autres joueurs de ce match record étaient Rhiannon Ishmael, Jonny Fines, Deydson Rocha, Begad Mostafa, and Farah Jefry.

« En tant que partenaire de longue date de l’UEFA Champions League depuis 1994, Mastercard s’engage à soutenir le jeu à tous les niveaux en reliant les gens à leurs passions et en offrant des moments inoubliables aux fans du monde entier. Nous sommes ravis d’avoir établi un titre du LIVRE GUINNESS DES RECORDS™ pour le match de football à la plus haute altitude sur un vol parabolique aux côtés de la légende Luís Figo et de nos sept héros du quotidien », a déclaré Beatrice Cornacchia, vice-présidente senior, marketing et communications, EEMEA, Mastercard.

Luis Figo, ambassadeur de Mastercard, a participé à plusieurs surprises Priceless dans le monde entier, captivant le public avec son expérience de joueur de haut niveau. Figo, détenteur du Ballon d’Or 2000, a joué pour certains des meilleurs clubs européens, dont le Sporting CP, le FC Barcelone, le Real Madrid et l’Inter Milan, et a totalisé 127 sélections avec l’équipe nationale du Portugal.

« Le football transcende les frontières et unit les gens dans le monde entier. J’ai joué dans des stades où l’atmosphère électrique suscite des émotions qui transcendent les cultures et les nationalités ; c’est exactement la même expérience que j’ai vécue en pratiquant ce beau jeu à 20 000 pieds d’altitude avec un groupe d’intrépides fanatiques de football qui ont porté leur passion pour ce sport à des sommets sans precedent », a fait remarquer Figo.

« Le football continue d’être un sport apprécié dans tous les coins du monde. Avec le Livre Guinness des Records™, nous rencontrons chaque jour des personnes d’horizons différents. En déclarant ce nouvel exploit Officiellement Étonnant™, nous espérons qu’il contribuera à rapprocher les communautés par l’amour partagé du sport et l’excitation de voir des records incroyables être battus », a déclaré Shaddy Gaad, Responsable Marketing senior – Guinness World Records™.

Mastercard a une riche histoire de connexion des gens à leurs passions, leur enthousiasme pour le sport, et de leur faire vivre des expériences uniques. Pendant l’Expo 2020 de Dubaï, Mastercard a organisé sa série Priceless Surprises pour connecter les invités à leurs passions lors de l’événement mondial. Dans son volet d’activités dédiés aux héros, la société a offert aux amateurs de football une occasion unique de rencontrer Luis Figo ainsi que la possibilité de voir le trophée de la Ligue des champions de l’UEFA, rapprochant ainsi les fans de football de l’icône sportive.

Mastercard s’associe à toute une série d’organisations dans le domaine du sport, de la musique, de la mode, des arts et du divertissement dans le monde entier. Le partenariat de Mastercard avec l’UEFA Champions League remonte à 1994 et la marque soutient activement le football féminin depuis plus de 25 ans.

Connectez-vous sur Priceless.com pour en savoir plus et découvrir la gamme d’expériences inestimables dans le monde entier rendues possibles par Mastercard.

Le match de football à la plus haute altitude sur un vol parabolique peut être vu ici.

Avec Communiqué